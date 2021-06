Alex Kouri: “No voy a regresar a la política porque nunca me he ido”

El exalcalde y exgobernador regional del Callao, Alexander Kouri, salió en libertad del penal de Ancón II este martes 29 de junio luego de cumplir una condena de 5 años de prisión efectiva por el caso Convial.

A su salida, Kouri aclaró que no va a volver a la política, porque asegura que siempre ha estado en ella, incluso en la cárcel, pues dio a entender que se trata de un estilo de vida.

“ Yo no voy a regresar a la política porque nunca me he ido. Un político lo es todos los días y yo viviendo en cárcel sigo siendo político. Acá está la lucha ascética, la formación académica. Aquí está la capacidad de enfrentar cualquier circunstancia . Yo pude haber evitado ir a la lectura de sentencia y buscar un refugio o ir a una embajada porque lo mío era obviamente una aberración jurídica. Yo fui a que me sentencien y me traigan a la cárcel”, señaló a la prensa afuera del penal de Ancón.

Asimismo, Kouri Bumachar indicó que demandará a los jueces que admitieron el habeas corpus de la Cuarta Sala Penal Liquidadora del Poder Judicial, pues aseveró que recién lo hicieron cuando terminó de cumplir su condena.

“Han esperado que yo cumpla toda la sentencia para recién admitir mi hábeas corpus. Quiero decirle a este pequeño grupo de jueces prevaricadores y que contravienen la normativa vigente que voy a accionar contra todo aquel que ha cometido abuso de autoridad, porque creo que la justicia en nuestro país tiene que ser cada vez más prolija”, expresó.

“Acá (en el penal Ancón II) tenemos decenas de personas inocentes que purgan pena y luego salen a la calle sin ningún tipo de indemnización ni disculpa por parte del Estado”, agregó.

Sentencia contra Kouri

Kouri fue sentenciado a cinco años de prisión efectiva en junio de 2016 por ser encontrado culpable del delito de colusión desleal en agravio del Estado, luego de comprobarse que había favorecido a la empresa Convial, otorgándole la obra de la Vía Expresa Callao en 1999. Además, se le ordenó pagar una reparación civil de 26 millones de soles.

En abril del 2020, se conoció que el exgobernador del Callao había presentado un recurso de hábeas corpus para ser excarcelado y cumplir su condena en la modalidad arresto domiciliario, ante un eventual contagio de coronavirus. Sin embargo, el Poder Judicial rechazó este pedido.

