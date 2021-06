RMP: “La verdad es que Pedro Castillo tuvo más votos que Keiko Fujimori”

A un mes de 28 de julio, el próximo presidente de la República, para el periodo 2012-2026, deberá ser proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Rosa María Palacios señaló que Pedro Castillo, virtual ganador de las Elecciones 2021, tendrá solo tres semanas para organizar a su eventual Gobierno.

Pero, ¿terminó el supuesto fraude? RMP indicó que en las tres semanas poselectorales Fuerza Popular y Keiko Fujimori se dedicaron a hacer público un discurso de fraude que, desde su punto de vista, nunca existió.

El primer intento de la hija de Alberto Fujimori fue denunciar que los miembros de mesa fueron suplantados cuando se firmaron las actas de votación, lo cual nunca fue demostrado y fue desmentido por los propios ciudadanos que participaron en la jornada electoral del pasado 6 de junio.

“Debieron presentar a las personas que fueron suplantadas, pero presentaron firmas y no personas; es decir, firmas que no se parecen a la firma del Reniec. No se firma dos veces igual (...) ¿Dónde están los suplantados? En ninguna parte. La primera caída del cuento del fraude”, comentó.

Pese a que las organizaciones internacionales como la OEA y la Unión Europea (UE) han calificado como un “modelo democrático” los comicios generales en el Perú, el partido naranja junto a otros actores políticos han solicitado una auditoría electoral.

“La OEA ha dicho antes, durante y ahora que no hay ninguna irregularidad, entonces ¿se va a auditar a sí misma? En Bolivia, la OEA detectó irregularidades serias, graves desde el software”, manifestó.

Asimismo, sostuvo que la conspiración de Vladimiro Montesinos en segunda vuelta no logró su objetivo: hace ganar a Fujimori Higuchi mediante coimas a la autoridad electoral.

“La conspiración de Montesinos para ayudar a la chica y su padre no hace más que ratificar el deseo de fuerzas bastante turbias y ocultas”, acotó.

Por último, se refirió a Daniel Córdova, exministro de la Producción, quien aclaró que Fuerza Popular necesita una auditoría porque no tienen pruebas para demostrar que sí hubo irregularidades.

“La verdad es que Pedro Castillo tuvo más votos que Keiko Fujimori, nos guste o no nos guste y así es la democracia”, concluyó.

Newsletter Sin Guion

