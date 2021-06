Congresistas critican vacunación de Vizcarra y piden sanción para responsables

Diversos congresistas criticaron la última vacunación del expresidente Martín Vizcarra, quien fue inoculado de manera irregular durante su Gobierno con las dosis del laboratorio chino Sinopharm.

El parlamentario de Acción Popular Leonardo Inga enfatizó en que es indignante que Vizcarra Cornejo haya recibido una tercera dosis contra la COVID-19, mientras “millones de peruanos aún no pueden recibir ni siquiera la primera”.

“Es irónico que la persona que no quiso traer la vacuna Pfizer al país en diciembre pasado y salvar miles de vidas, prefiriendo esperar la vacuna china, hoy corra a ponerse una vacuna Pfizer. No es posible que personas que se aprovecharon de su cargo, para tener el privilegio de vacunarse primero, hoy reciban más vacunas del Estado peruano ”, manifestó en diálogo con RPP.

Añadió que el ministro de Salud, Óscar Ugarte, y la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, deben responder antes al Pleno del Congreso por haber permitido esta nueva inmunización del exmandatario.

Por su parte, Omar Merino, congresista de Alianza para el Progreso, enfatizó en que los responsables de que se haya permitido esa acción merecen una sanción.

“Lo que lamentamos no son solo las mentiras del señor Vizcarra, sino que estas afecten a la ciudadanía. La pandemia y el proceso de vacunación no son un juego y no deben utilizarse con fines políticos. El señor Vizcarra había sido vacunado de manera irregular, a escondidas, y ahora recibe una tercera dosis robándole la oportunidad de inmunizarse a un peruano que realmente lo necesite”, indicó

“Merece una sanción ejemplar a los responsables. Es lo que exigimos desde la Comisión de Salud y Población por respeto a la ciudadanía, que aún lucha y pierde vidas a diario a causa de la COVID-19″, agregó.

Invitan a Bermúdez al pleno

Este lunes, el legislador Jim Mamani, de la bancada de Nueva Constitución, presentó una moción en la que se acuerda invitar a la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, al pleno del Congreso de la República para informar sobre la vacunación del expresidente Martín Vizcarra.

“No solo estaríamos ante otro acto irregular del señor Vizcarra y del actual Gobierno, sino que también se ha impedido la vacunación de otro peruano que verdaderamente necesita la vacuna para salvar su vida por beneficiar indebidamente al señor Vizcarra (nuevamente)”, reza el documento.

