El expresidente Martín Vizcarra anunció, a través de sus redes sociales, que la tarde del domingo 27 de junio recibió una dosis contra el coronavirus en el Complejo Deportivo de San Isidro, uno de los tres centros de vacunación que tiene el distrito.

“ Hoy, de acuerdo al cronograma, recibí la vacuna contra la COVID 19 . Gracias a la Municipalidad de San Isidro y a EsSalud por llevar una vacunación ordenada y eficiente”, escribió el exjefe de Estado en su cuenta de Twitter.

A Vizcarra Cornejo le tocaba ser inmunizado entre la 1.00 p.m. y 2.00 p.m. de este domingo 27, de acuerdo a la página web Pongo el hombro por el Perú.

Actualmente, en el país se está inoculando con el producto de Pfizer-BioNTech , por lo que habría sido vacunado con una dosis de este laboratorio.

Vacunagate

Sin embargo, de acuerdo a la lista que entregó Germán Málaga, médico que estaba encargado del ensayo clínico de Sinopharm en Perú, Martín Vizcarra pertenece al grupo de 487 personas que se vacunaron irregularmente con el producto de la farmacéutica china, un escándalo que la prensa dio a conocer en febrero de 2021 y que posteriormente fue denominado el ‘Vacunagate’.

“Mi único interés detrás de todo este proceso fue tener una cortesía con el mandatario. Sinceramente no pensé en ninguna otra cosa que no fuera brindarle una potencial protección. Ese fue mi actuar sin ningún cálculo político. (...) Me he equivocado de buena fe”, expresó Málaga ante el Congreso.

Vizcarra también confirmó que recibió dos dosis en octubre del 2020 (el 2 y el 29), aunque sostiene que el proceso fue parte del ensayo clínico que estaba haciendo Sinopharm en el país, ya que, asegura, era voluntario. No obstante, Málaga ha dicho que el expresidente sí sabía que le estaban inyectando una vacuna.

Al igual que el exmandatario, las exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete también se inocularon con algunas de las 3.200 dosis adicionales que mandó el laboratorio chino a la Universidad Peruana Cayetano Heredia, responsable del ensayo clínico, las cuales estaban destinadas al equipo de investigación y al personal relacionado al estudio.

Publicación de Martín Vizcarra.

