La Corte Superior de Lima decidió dejar sin efecto el contrato de venta de acciones entre las empresas Epensa y Abs a la Empresa Editora El Comercio, realizada en el año 2013.

Rosa María Palacios recordó que ocho periodistas interpusieron una acción de amparo al considerar que se vulneraba los derechos a la libertad de expresión e información protegidos en la Constitución.

Agregó que esta compra significó que El Comercio pasara a controlar el 80% del mercado de la prensa escrita, lo cual, desde su perspectiva, era inconveniente, inconstitucional e ilegal.

“En ningún país del mundo, una familia, un solo grupo controla el 80% de la prensa escrita, es una mala idea porque no permite que haya pluralidad informativa”, comentó.

RMP señaló que por ocho años el juez Juan Ricardo Macedo Cuenca se negó sistemáticamente a expedir una sentencia. Sin embargo, aclaró que la resolución es totalmente favorable a la demanda interpuesta.

En la misma línea, precisó que el contrato violaba el artículo 61 de la Constitución, que precisa: “La prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión y comunicación social; y, en general, las empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio, ni acaparamiento, directa ni indirectamente, por parte del Estado ni de particulares”.

Aunque el Grupo El Comercio ha manifestado que apelará, Palacios manifestó que aún quedan otras instancias como el Tribunal Constitucional (TC) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Si el juez Macedo hubiera fallado en el 2014, no hubiéramos tenido que ver las cosas que hemos visto en el Grupo El Comercio durante estas elecciones. Esperamos que esta sentencia sirva finalmente para que entiendan que no se puede acaparar el 80% de la prensa escrita sin que nada suceda, sin que no tenga importancia”, sentenció.

