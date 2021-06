Congreso: César Hinostroza pidió que Gino Costa no elabore informe sobre su acusación

En la sesión reservada de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de este viernes, en la que se analizaba una nueva acusación en contra de César Hinostroza Pariachi, el exjuez, considerado como uno de los cabecillas de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, pidió que el congresista Gino Costa deje de ser el delegado del caso.

“El señor Gino Costa que ya firmó una denuncia contra quien habla el año 2018, luego, no sé si fue a pedido de él. Es delegado, es la persona que va a elaborar el informe final. Ya prácticamente adelantó opinión, sin respetar la presunción de inocencia”, declaró Hinostroza.

“Es un invento y sabemos quién está detrás de esto. Y el señor Costa, lo voy a decir, no tengo temor a nada, él responde a intereses de grupos que me han querido sacar de la Corte Suprema bajo el pretexto de que soy el brazo político de Fuerza Popular, por el audio de la señora K”.

En octubre de 2018, Hinostroza se fugó a España tras la publicación de los CNM audios. Posteriormente, no se aceptó su extradición por el presunto delito de organización criminal -la imputación más grave de parte del Ministerio Público- debido a la negativa de la Comisión Permanente del Congreso, que contaba con mayoría fujimorista.

Chávez y Mesía respaldaron postura de Hinostroza

A los reclamos de Hinostroza se sumaron alegatos de los parlamentarios Martha Chávez y Carlos Mesía , quienes demandaron que Costa se aparte de esta denuncia constitucional por el mismo motivo: haberse encargado de la acusación previa contra el exjuez y contra el Consejo Nacional de la Magistratura en 2018, presentada por el exprocurador Amado Enco.

“Todos sabemos que el procurador Enco era un personaje de confianza de la señora, autoadmitida como corrupta, (Susana) Villarán, con quien el señor Costa tiene antigua y cercanísima vinculación; no sé si personal o amical, pero por lo menos política y funcional. Estamos en un contexto bastante extraño”, sostuvo Martha Chávez

“Pienso que, por decoro, yo no podría hoy día, si he sido antes parte denunciante de algún alto funcionario público, no podría ser yo, menos delegado en la causa, ni pronunciarme sobre el tema que otro delegado hubiera informado. Es bien curioso que se haga”, añadió la congresista.

No obstante, las quejas del acusado y de los señalados congresistas no influyeron en la participación de Gino Costa en la sesión, la cual continuó desarrollándose con normalidad.

Cabe recordar que el exjuez supremo, César Hinostroza Pariachi, afronta una denuncia constitucional por tráfico de influencias, cohecho y organización criminal, por sus presuntos vínculos con los ‘Cuellos Blancos del Puerto’. En esa línea, la Primera Fiscalía Suprema requiere de la aprobación del Congreso para continuar con las investigaciones del caso.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.