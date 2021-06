RMP sobre hábeas data de FP: “¿Para qué quieren la lista?, ¿venganza?”

Rosa María Palacios recalcó que, aunque aún faltan las resoluciones del Jurando Nacional de Elecciones (JNE) acerca de las impugnaciones de Fuerza Popular, es evidente de que no existe ningún fraude electoral a favor de Pedro Castillo, como ha denunciado Keiko Fujimori.

En este sentido, el Departamento de Estado de EE. UU. emitió un comunicado a través de su portavoz Ned Price, quien señaló que las Elecciones Generales 2021 han sido “un modelo de democracia”.

“Price no es rojo, castrista, comunista, terruco, tuco, mermelero o soberbio y todas las demás cosas con las que nos insultan a los periodistas por decir lo mismo. Objetivamente, en el Perú han habido elecciones limpias, justas y transparentes”, alegó Palacios.

Hasta el momento, el Jurado Especial Electoral (JEE) ha declarado infundadas o improcedentes todas las solicitudes de nulidad planteadas por Fuerza Popular.

“No se acredita violencia, intimidación, fraude o cohecho por los argumentos presentados. Una firma que parece falsa no basta. No han presentado ninguna sola persona que diga que esa firma no es suya. No hay ningún suplantado presentado”, criticó.

Para RMP, es cuestionable para qué Fujimori Higuchi desea tener acceso a la información del padrón electoral mediante un hábeas data, ya que esto no la ayudará a cambiar el resultado final.

De ser liberado el padrón electoral, se llegaría a conocer el voto de al menos 21. 000 peruanos, lo cual va en contra de la Constitución y traería consecuencias graves.

“El temor que tengo es que quieran esa información para obtener nombre, apellidos, informaciones de las 70 mesas a nivel nacional donde Keiko Fujimori obtuvo cero votos y de esa manera romper el secreto del voto ¿Para qué quieren la lista?, ¿venganza?, advirtió.

