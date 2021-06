Odebrecht: José Nava pide que se le retiren limitaciones y el pago de US$100 mil

José Nava Mendiola, hijo del investigado Luis Nava Guibert, ha solicitado esta mañana al Poder Judicial que se eliminen las limitaciones que cumple desde 2019 por el caso Línea 1 del Metro de Lima (Odebrecht).

La solicitud fue realizada a la Sala de Apelaciones Anticorrupción mediante su defensa, el abogado Raúl Noblecilla Olaechea, quien pidió que se revoquen las prohibiciones de salir del país y se deje sin efecto además el pago de US$100.000 al Estado, monto que aún no ha desembolsado desde mayo de 2019.

En primera instancia, tal como publicó en febrero de este año La República, el juez Juan Sánchez Balbuena confirmó la comparecencia restringida de José Nava Mendiola ante un pedido que buscaba que el investigado tenga comparecencia simple. Es decir, sin prohibiciones para salir al extranjero y se elimine la obligación de pagar al Estado.

No obstante, se eliminó entonces la “obligación de no ausentarse de la localidad en que reside, salvo autorización judicial previa”, permitiéndole así salir de Lima Metropolitana.

Prohibiciones que impugnó la defensa de José Nava Mendiola por el caso Odebrecht.

Esta mañana, el abogado Noblecilla insistió en segunda instancia que se eliminen todas las restricciones puesto que “las prórrogas del pago [de US$100.000] se han dado por la imposibilidad económica de poder depositar la caución” , pues cuando aceptó esta condición todavía no se le notificaba de los embargos y congelamientos a sus cuentas y a la empresa Transportes Don Reyna.

Asimismo, sostuvo que por dignidad humana y problemas de salud recurrentes en Nava Mendiola, ante una posibilidad de derrame, debe existir la posibilidad de que se trate en el extranjero.

La fiscal adjunta superior del equipo Lava Jato, Nelly Tapia, replicó en audiencia que “no existe un diagnóstico que diga que solo en Estados Unidos pueda atender sus enfermedades” , además que si bien se congelaron cuentas por más de S/10 millones al investigado Nava Mendiola, este tiene otra empresa en funcionamiento que, según la Fiscalía, le daría la posibilidad de pagar al Estado los 100 mil dólares.

Tras el debate, los jueces superiores Rosa Saavedra, Yenni Magallanes y Víctor Enríquez indicaron que decidirán en los próximos días si eliminan las prohibiciones a José Nava o las mantiene.

Investigación y testimonio

Durante una breve intervención, José Nava Mendiola indicó en audiencia que “sufro de una afección en la vista, que es por la que yo me estaba tratando cuatro años antes de que los fiscales me buscaran a Miami. Si yo sufro un derrame, tengo que trasladarme a un hospital en menos de 24 horas si no pierdo la vista”.

La Fiscalía investiga a Nava Mendiola porque este habría recibido US$471.302 procedente de la “Caja 2″ de Odebrecht, según declaraciones de exejecutivos brasileños de la empresa, quienes lo identificaron con el codinome “Bandido” en sus registros de pagos ilícitos.

Para el Ministerio Público, el monto corresponde a “posibles actos de corrupción relacionados con proyectos de obras realizadas en el Perú -como lo fue la obra de la Línea 1 del Metro de Lima-”.

