Miguel Torres, miembro del equipo técnico de Fuerza Popular, señaló que tanto Lourdes Flores Nano como él no entablarán diálogo con Keiko Fujimori. Así lo confirmó tras la decisión del juez Víctor Zúñiga de mantener a la acusada por lavado de activos en comparecencia restringida.

“ Ni Lourdes Flores ni yo nos comunicaremos con Keiko Fujimori hasta que se resuelva la apelación en este extremo, en donde estamos solicitando que no se limite este tipo de comunicaciones porque también se limitan los derechos”, declaró a RPP.

Afirmó que desde el lunes 21 cortó comunicación con la acusada por lavado de activos, pero que han apelado a la resolución judicial. Además, indicó que ni él ni la lideresa del Partido Popular Cristiano tienen relación con dichos aportes ilícitos que se hicieron a Fuerza Popular y Keiko Fujimori para las campañas presidenciales de años anteriores.

“En mi caso, evidentemente, ese supuesto no se presenta. A mí me invitaron como testigo para hablar sobre un tema de unos proyectos de ley que nunca presenté en el Congreso y, más descabellado aun, en el caso de la señora Lourdes Flores donde no ha hecho ningún aporte a Fuerza Popular y, por lo tanto, la regla suena bastante peculiar (sic)”, agregó.

Torres asegura que impedimento de hablar es porque “pelean por la transparencia de los votos”

En otro momento, Miguel Torres deslizó que lo dispuesto por el juez Zúñiga Urday estaría relacionado con la gran cantidad de solicitudes de nulidad de votos presentadas por Fuerza Popular.

“Si a nosotros nos están impidiendo hablar con Keiko Fujimori, a Lourdes Flores Nano y a Miguel Torres, es porque nosotros hemos decidido acompañarla en esta pelea por la transparencia de los votos electorales. Qué coincidencia que justo en el (momento en) que nosotros aparecemos para luchar estos votos nos limitan la comunicación...”, sostuvo.

En esa misma línea, afirmó que no tendrán ningún tipo de intercambio con Fujimori Higuchi, pero que continuarán “comprometidos” con dichos recursos para anular actas de sufragio.

“No se preocupen. En vez de intimidarnos, en vez de amedrentarnos, yo estoy seguro que tanto Lourdes Flores como el que habla vamos a estar mucho más comprometidos, respetando la precisión del juzgado. No nos comunicaremos con Keiko Fujimori, pero eso no nos ata de manos ni nos limita de seguir defendiendo el derecho a conocer la verdad de estas elecciones ”, apuntó.

Fuerza Popular presenta hábeas data para acceder a listas de electores

Keiko Fujimori dio a conocer este martes que ha ingresado el recurso de hábeas data ante el Poder Judicial con el objetivo de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) entregue las listas de personas que sufragaron en la segunda vuelta.

“Cargo del hábeas data firmado por Domingo García Belaunde. Es el derecho de millones de peruanos acceder a la lista de electores por mesa de sufragio para verificar todas las irregularidades que hemos denunciado ante el JNE”, escribió la lideresa de Fuerza Popular en su cuenta de Twitter.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.