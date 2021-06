Trujillo: apristas irían con otro partido en elecciones regionales y municipales

Ante la posibilidad de que varios cuadros del Partido Aprista Peruano (PAP) en La Libertad postulen en otra agrupación política en los próximos comicios regionales y municipales, el exsecretario regional de la estrella, Fernando Alfaro Jiménez, señaló que eso sería una traición a los ideales y doctrina de Haya de la Torre.

“Es poco probable, por no decir imposible, que un aprista de corazón y convicción abandone a su partido y se vaya con otra organización. No solo sería una deslealtad, sino una traición al partido. Yo no me veo postulando en otra organización en contra del APRA, el sueño de todo aprista es ver a su partido inscrito, en carrera política y ganando elecciones”, expresó Alfaro, quien también fue excandidato al Congreso de la República.

El exdirigente regional del PAP refirió que los apristas esperan que el próximo 2 de agosto se pueda reinscribir al partido fundado por Haya de la Torre. Ello al conmemorarse 42 años de la partida del citado líder político. “Los compañeros están a la expectativa para que los dirigentes indiquen qué tareas están pendientes y cumplir con todos los requisitos necesarios para lograr la inscripción. No bajamos la guardia ante ello”, afirmó Fernando Alfaro.