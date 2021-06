RMP: “La conducta de Keiko es la misma que la del 2016″

Rosa María Palacios se refirió a la última encuesta de Datum, la cual ha señalado que 65% de los encuestados considera de que hay indicios de fraude en las Elecciones Generales 2021. Mientras que un 29% piensa que no y un 6% no sabe o no opina.

No obstante, la letrada aclaró que el sondeo publicado no precisa si este supuesto fraude beneficia a Keiko Fujimori o Pedro Castillo.

Para que exista fraude, la letrada explicó que la voluntad popular debe ser manipulada para favorecer intencionalmente y en desmedro de otro y, para ello, es necesario una colusión entre los miembros de mesa, los personeros, la organización política y la autoridad electoral.

Ante esto, RMP comentó que estas sospechas son raras, ya que Fuerza Popular ha indicado que ni la ONPE, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el presidente de la República, Francisco Sagasti, han tenido injerencia en el supuesto fraude.

“Tales argumentos de fraude no son argumentos de fraude, pero son tan efectivos para hacer creer al 65% de los encuestados de que hay indicios de fraude”, criticó.

“Ninguna variación cambiaría el resultado final de esta elección (...) La gente se lo cree (el fraude) y ese es el triunfo de Keiko Fujimori”, alegó.

De ser proclamado Pedro Castillo por el JNE, RMP advirtió que el candidato de izquierda tiene pocas posibilidades de continuar en el gobierno, si no logra alianzas de centro-izquierda en el Congreso de la República y podría repetirse la crisis política del actual quinquenio que nos dejó cuatro mandatarios: Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino y Francisco Sagasti.

“Lo probable es que (Castillo) no dure ni seis meses. La conducta del fujimorismo con Keiko a la cabeza es la misma que la del 2016, seguir y permanecer en un ciclo de inestabilidad política que durará meses o años porque siempre van a poner en duda los resultados que los desfavorecen (...) Keiko Fujimori quiere todo o nada y si esta vez el JNE no proclama a la candidata, se dedicará a hacer lo que ha hecho los últimos cinco años”, lamentó.

