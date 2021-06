Poder Judicial evaluará este lunes impedimento de salida en contra de Julio Guzmán

El Poder Judicial retomará este lunes a las 10.00 a. m. la audiencia del requerimiento de impedimento de salida del país en contra de del fundador del Partido Morado, Julio Guzmán, quien es investigado por presunto lavado de activos referido a la recepción ilegal del dinero de la empresa Odebrecht.

La denuncia en contra de Guzmán, quien aseveró que viajaría a Estados Unidos para dedicarse a la docencia en la Universidad de Yale, fue interpuesta por el excongresista de Frente Amplio Humberto Morales, tras afirmar que el excandidato presidencial habría recibido 400.000 dólares por parte de la constructora brasileña.

“ Si hay información financiera sobre esos 400.000 dólares que recibió Julio Guzmán , ese dinero no pudo cargarse en una mochila. Pero, imagínense que con Alan García se habló de 200.000 dólares y miren todo lo que se ha encontrado”, indicó Morales anteriormente.

Audencia fue reprogramada para este lunes

El pasado viernes 18 de junio, el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena ordenó la suspensión de la audiencia para evaluar el impedimento de salida del país en contra de Julio Guzmám para este lunes 21 a las 10.00 a. m., ya que la defensa del excandidato presidencial señaló necesitar mayor tiempo para leer y contrastar la nueva documentación presentada por el Ministerio Público.

La defensa remarcó que los folios tenían 433 páginas. Sin embargo, el fiscal Hamilton Montoro, del Equipo Especial del caso Lava Jato, explicó que solo existen 11 nuevos elementos de convicción en contra del fundador del Partido Morado y que, además, el texto más extenso contiene las declaraciones de Jorge Barata sobre otros casos.

Al iniciar la sesión, el abogado defensor de Guzmán había pedido que no se instale la audiencia, pues consideró que a su defendido no se le indagaba por el supuesto delito de corrupción de funcionarios. No obstante, su solicitud fue rechazada por el juez.

