Keiko Fujimori: “Voy a seguir defendiendo mi derecho a hacer política”

El juez Víctor Zúñiga declaró infundado el pedido del fiscal José Domingo Pérez para que se le revoque la comparecencia restringida a Keiko Fujimori y se le aplique la prisión preventiva, por haber incumplido una regla de conducta, al comunicarse con los testigos Miguel Torres y Lourdes Flores Nano.

No obstante, el juez sí le requirió a la candidata de Fuerza Popular “el cumplimiento estricto de todas las medidas restrictivas impuestas”. “De no hacerlo, se dictará nuevamente prisión preventiva en su contra previo requerimiento del Ministerio Público” , anotó. Es decir, no se podrá comunicar con Torres ni Flores Nano.

Ante esta decisión, Fujimori se pronunció a la salida del juzgado. “Sí, se apelará en el extremo de la precisión que hay sobre las restricciones con los testigos”, dijo en diálogo con los medios de comunicación.

“Voy a seguir defendiendo la voluntad popular. Voy a seguir defendiendo, además, mi derecho a hacer política. Seguimos firmes, tranquilos, con fe, con esperanza y, por supuesto, con la frente bien en alto”, añadió.

También indicó que se seguirá enfocando en el tema del conteo de votos y ratificó su “compromiso de velar para que se revise hasta la última acta”.

“En esta audiencia, lamentablemente, se me cortó el uso de la palabra. Lo que yo quería precisarle al señor juez fue la oportunidad en que se ha hecho esta solicitud para que se revoque la comparecencia. El momento que lo han hecho tiene que ver, justamente, cuando se anunció las solicitudes de nulidad”, culminó.

Piden que le envíen testimonios del supuesto “fraude”

Hora antes de acudir a la audiencia, en su cuenta de Twitter, Keiko Fujimori pidió que le manden testimonios para probar que hubo un “fraude en mesa” durante la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021.

“Ya sabemos lo que hicieron para voltear la elección. Hoy necesitamos saber cómo lo hicieron. Si tienes algún testimonio o prueba de cómo Perú Libre hizo trampa en mesa, denúncialo en tus redes, llévala a un medio o envíala para que nosotros la hagamos pública”, escribió.

La candidata inicia esta campaña luego de que los Jurados Electorales Especiales rechazaran los argumentos que presentó Fuerza Popular para anular mesas de sufragio. En los días anteriores, han estado hablando de un supuesto “fraude” sin mostrar pruebas.

