Keiko Fujimori apelará resolución para comunicarse con Miguel Torres y Lourdes Flores

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseveró que apelará la decisión del Poder Judicial, entidad que le ordenó no mantener comunicación con el asesor legal de su partido, Miguel Torres, y la expresidenta del Partido Popular Cristiano (PPC), Lourdes Flores, por estar involucrados en el proceso que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos en el marco del caso Odebrecht, según el Ministerio Público.

“Al no haber ninguna distinción entre los testigos de los aportes con los demás testigos del proceso, el impedimento de no poder verme ni comunicarme con ‘Miki’ y Lourdes Flores,(...) mi defensa va a apelar la decisión, con respecto a no poder comunicarme con los testigos, que no tienen nada que ver con los aportes ”, comentó en un video publicado en su cuenta de Twitter.

Por otro lado, afirmó que el fiscal José Domingo Pérez tiene una “obsesión” con ella, luego de que buscara revocar la comparecencia restringida a prisión preventiva por comunicarse con Torres y Flores, cuando no estaba permitido.

Keiko Fujimori afirma que fiscal tiene “una obsesión” con ella

Asimismo, la hija del exdictador Alberto Fujimori dijo que Domingo Pérez hizo el pedido de prisión preventiva cuando ella y Torres realizaron una conferencia de prensa para solicitar la revisión de las actas, por lo que debido a esto afirmó que hubo una clara intención política.

“El Perú ha sido testigo de un nuevo intento del fiscal por enviarme por cuarta vez a prisión. Más allá de la obsesión de este fiscal conmigo, lo más grave de este último pedido es su clara intencionalidad política y electoral”, sostuvo.

Cabe resaltar que, Keiko Fujimori se mantenía en prisión preventiva, pero el Poder Judicial decidió darle comparecencia con restricciones por el riesgo de la pandemia de la COVID-19.

El fiscal no logró enviarme a prisión por cuarta vez, pero pretende dejarme sola en un momento decisivo. Yo jamás me sentiré sola porque sé que cuento con el apoyo de más del 50% de peruanos. No los voy a defraudar. pic.twitter.com/woTcLfRi8W — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) June 22, 2021

