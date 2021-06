Juez Zúñiga llamó la atención a Keiko Fujimori durante audiencia

El juez Víctor Zúñiga Urday llamó la atención a Keiko Fujimori durante la audiencia en la que se declaró infundado el pedido del Ministerio Público. La institución pedía revocar la comparecencia con restricciones e imponerle prisión preventiva.

La llamada de atención se dio luego de que Fujimori hizo uso de la palabra y aseguró que la solicitud hecha por el fiscal José Domingo Pérez fue a causa “de que presentó los recursos para anular mesas de sufragio por la segunda vuelta electoral”.

“La pregunta que hay que hacernos es por qué hace esta solicitud el representante del Ministerio Público y en qué momento lo hace. Se presenta después de que se hace una conferencia de prensa anunciando la presentación de más de 800 nulidades que no tiene que ver con este proceso de investigación ”, manifestó la lideresa de Fuerza Popular.

Ante esto, Zúñiga Urday le dijo que lo que mencionó no tenía nada que ver con el pedido hecho por el Ministerio Público y lo que motivó al fiscal más allá de lo que comprendido en su solicitud, no es materia de cuestionamiento.

“Señora Fujimori, eso no tiene nada que ver con el pedido, yo le concedo el uso de la palabra, pero solo para lo que tiene que ver estrictamente con el pedido. Yo entiendo que el fiscal ha comprendido que se está infringiendo, lo que lo haya motivado más allá eso no es materia de cuestionamiento ”, expresó.

“De acuerdo al requerimiento se pide revocar la comparecencia por restricciones y se dicte prisión preventiva porque se había incumplido una de las reglas. Acá no estamos viendo si ha habido otra motivación o si usted lo entiende así ”, agregó.

Previamente, la heredera del fujimorismo aseveró que ni Miguel Ángel Torres, ni Lourdes Flores Nano eran testigos de aportes falsos y que ya había hablado con su abogada Giuliana Loza, sobre el tema.

“¿El señor Miguel Ángel Torres es un testigo de aporte falso? La respuesta es no. ¿La doctora Lourdes Flores Nano es un testigo de aporte falso en el caso de Fuerza Popular? La respuesta es no. La presencia de Miguel Ángel Torres es pública, yo le pregunté a la doctora si puedo comunicarme con él. Por supuesto, me dijo, no existe restricción con él, si la doctora pensara que tuviéramos alguna imposibilidad, créame que no lo haríamos”, dijo.

Se declaró infundado pedido del Ministerio Público

Tras casi dos horas de audiencia, el juez Víctor Zúñiga Urday decidió declarar infundado el pedido del Ministerio Público para revocar la comparecencia con restricciones e imponerle prisión preventiva a Keiko Fujimori, acusada por lavado de activos, organización criminal y otros delitos.

El magistrado indicó que Fujimori sí incumplió con las normas que se le impusieron en abril de 2020, pero que la razón de su decisión se sustenta en que no se hizo la formalidad de “exhortarla” de la infracción de la regla.

