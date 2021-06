Retroceden en intento de censurar a Mesa Directiva

Entre los congresistas hay un retroceso en el intento por censurar la Mesa Directiva del Poder Legislativo, la cual encabeza Mirtha Vásquez. A los anuncios de Somos Perú, Frente Amplio y Partido Morado de que no respaldarán la moción, se suman las discrepancias en Alianza para el Progreso (APP), el fujimorismo y Podemos Perú, entre otras bancadas que aún no tienen una posición colectiva.

El congresista Franco Salinas, vocero de Acción Popular, aduce que no hay una decisión de su bancada, aunque antes se había mostrado a favor de los argumentos del pedido de censura contra la Mesa Directiva que suscribió el acciopopulista Kenyon Durand. Salinas incluso exigió que Vásquez renuncie.

“No hay posición aún. Es fin de semana e inicio de semana de representación. Debatiremos en la bancada prontamente para tener una posición, de ser posible, colegiada”, comentó.

El legislador César Combina, vocero de APP, replica el anunció de César Acuña, jefe de su partido, que se muestra en contra de la moción, pese a que la suscribe también un legislador de este grupo, Perci Rivas.

“No creemos en ninguna situación antidemocrática. Vamos a dialogar internamente sobre la moción. Pedimos calma”, dijo el viernes en Canal N.

Diethell Columbus, portavoz de Fuerza Popular, asegura que la moción no tiene apoyo de su bancada, pese a que la presenta el fujimorista Carlos Mesía. En Podemos Perú hay discrepancias entre el vocero y el resto.

“Mi posición es en contra porque sería una irresponsabilidad, pero en mi bancada estoy solo, espero que en los siguientes días reflexionen. Hace seis meses hablé de censurar, pero no me apoyaron, ahora ya no es algo conveniente”, dice Aron Espinoza, portavoz del grupo.

En UPP pasa algo similar. “No estoy de acuerdo con la moción porque buscan crear condiciones a favor de la candidata. Si no fuera por eso, sí estaría de acuerdo”, aduce su vocero alterno, Roberto Chavarría. “Mañana (hoy) se verá eso con los portavoces, porque hay ultimátum para que haya pleno ya, pero difícil por estar en semana de representación”, dice.

El Partido Morado y el Frente Amplio mantienen su posición en rechazo a la censura. Nueva Constitución (NC) hoy debe decidir si da su apoyo.

“Definiremos en sesión de bancada. Escucharemos los argumentos y con base en ello tomaremos posición. Probablemente haya unos a favor y otros en contra, es una característica de los espacios democráticos”, dice el vocero de NC, Moisés González Cruz.

En Descentralización Democrática también hay discrepancia con el integrante que firmó la moción, César González.

“No puedo adelantar cómo votará la bancada. Aún no nos hemos reunido para llegar a un consenso. En mi apreciación, no creo que sea prudente que, a un mes de terminar nuestro mandato, estemos pensando en una censura”, comentó la portavoz Felicita Tocto.

En Somos Perú también ratifican el anuncio del partido de rechazar el pedido de censura.

En agenda

Para el 30. La presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, anunció que la moción de censura se someterá al pleno el 30 de junio, luego de la semana de representación.

Ultimátum. Un grupo de congresistas dijeron que daban 48 horas a Vásquez para que llame a pleno o buscarían autoconvocarlo.

Reacciones

Franco Salinas, Acción Popular

“No hay posición aún de la bancada. Estamos iniciando semana de representación parlamentaria. Debatiremos en la bancada prontamente para poder tener una posición, de ser posible, colegiada”.

César Combina, Alianza para el Progreso

“No creemos en golpes de Estado, no creemos en ninguna situación antidemocrática. Vamos a dialogar internamente sobre la moción, que no suscribe alguien de nuestra vocería. Pedimos calma”.

Diethell Columbus, Fuerza Popular

“La moción de censura suscrita, entre otros, por Carlos Mesía no obedece a un acuerdo de bancada, sino a una decisión individual. Exhorto a mis colegas a votar pensando en lo mejor para el país”.

Aron Espinoza, Podemos Perú

“Mi posición es en contra, porque sería una irresponsabilidad, pero en mi bancada estoy solo, espero que en los siguientes días reflexionen. Hace seis meses hablé de censurar, pero no me apoyaron”.

Roberto Chavarría, Unión por el Perú

“No estoy de acuerdo con la moción porque buscan crear condiciones a favor de una candidata. Si no fuera por eso, sí estaría de acuerdo. No es conveniente, buscan favorecer a Keiko Fujimori”.

Daniel Olivares, Partido Morado

“No apoyaremos la censura contra la Mesa Directiva del Congreso. Nos parece un despropósito en este momento de polarización de nuestro país. Además de absurda, a un mes de acabar la gestión”.

Enrique Fernández, Frente Amplio

“En política no hay casualidades. ¿Por qué en esta situación política buscan una posible censura? Quieren ir amarrando de pies y manos al próximo gobierno de Castillo, lo vemos ya en reclamo de Keiko”.

Moisés González, Nueva Constitución

“Definiremos en sesión de bancada. Escucharemos los argumentos y con base en ello tomaremos posición. Probablemente haya unos a favor y otros en contra, es característica de espacios democráticos”.

Felicita Tocto, Descentralización Democrática

“Buscaremos llegar a un consenso. En mi apreciación personal no creo que sea prudente que, a un mes de terminar nuestro mandato, estemos pensando en una censura. Sería muy lamentable”.

