La selección de los seis nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) inició este lunes. La comisión especial del Congreso encargada de esta función arrancó con las entrevistas a los 17 postulantes desde las 8.00 a. m.

Lo que más llamó la atención de la convocatoria fue la pertinencia de las preguntas que realizaron los miembros de la comisión a quienes podrían ser los próximos tribunos. Ello, debido a que las interrogantes no estaban relacionadas con el derecho constitucional.

“¿Cuál es su análisis y posición respecto a la sentencia emitida por el TC que declara fundada la demanda de inconstitucionalidad planteada por el Ejecutivo contra la ley 31083, ley que establece un régimen especial de devolución de los aportes para los aportantes activo e inactivos de la ONP”, dijo el congresista José Luna Morales al candidato Carlos Hakannsson.

“ ¿Usted está de acuerdo con la eutanasia? Si su respuesta es afirmativa, digamos por favor en qué circunstancias y bajo qué requisitos debería legalizarse?, cuestionó el parlamentario Jorge Pérez al postulante Fernando Calle.

Dichas preguntas referidas a los aspirantes a magistrados del TC están relacionadas con temas que no deberían definir si un candidato queda o no seleccionado. No obstante, son posturas que determinadas bancadas han defendido durante el actual periodo parlamentario.

Otras preguntas relacionadas al cargo de tribuno

Por otro lado, hubo parlamentarios que sí hicieron consultas relacionadas con el proceso de selección de posibles tribunos. Como fue el caso del legislador César Gonzáles, quien requirió que el postulante Carrasco García exprese los conocimientos que tiene y que aportaría al Tribunal Constitucional.

“ ¿Qué nociones tiene usted respecto a la jurisprudencia y la doctrina jurisprudencial constitucional y si conoce algún caso emblemático vinculante desarrollado por el TC de nuestro país respecto de los derechos humanos“, consultó.

De igual modo, el congresista José Vega interrogó a uno de los aspirantes acerca de la causal de incapacidad moral permanente para la vacancia de un presidente de la República, hecho que ha sido debatido en el fuero parlamentario.

“¿Cómo entiende usted a la incapacidad moral permanente que hoy está en nuestra Constitución y rige para en un momento dado definir sobre la actuación del presidente cuando cae por actos morales para tener la incapacidad moral permanente”, preguntó.

La sesión estuvo encabezada por el presidente de dicha comisión, Rolando Ruiz (Acción Popular), quien estuvo acompañada de los otros integrantes José Vega (Unión por el Perú), Tania Rodas (Alianza para el Progreso), Diethell Columbus (Fuerza Popular), César Gonzáles (Descentralización Democrática), José Luna (Podemos Perú), Jim Mamani (Nueva Constitución), Jorge Pérez (Somos Perú) y María Retamozo (Frepap).

