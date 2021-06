Virtual congresista de PL anuncia posible alianza con bancadas de Somos Perú y Acción Popular

Alfredo Pariona, virtual congresista de Perú Libre en representación de Huancavelica, reveló que desde su bancada electa han venido dialogando con grupos parlamentarios de diversas organizaciones y existe una posible alianza con Somos Perú y Acción Popular en la conformación del próximo Legislativo.

Pariona indicó que, desde Perú Libre, se encuentran abiertos a dialogar, con prioridad en el “interés del pueblo”, por lo que han designado representantes para que realicen esta labor.

“ Se ha abierto diálogo con las distintas bancadas y ahí tenemos estos representantes que están en esa conversación. Se ha avanzado con Somos Perú, Acción Popular y otros , pero los representantes de nuestra bancada nos van a dar el informe respectivo sobre a qué acuerdos se ha llegado y después tendremos información un poco más exacta”, anunció en diálogo con La República.

Asimismo, el parlamentario electo manifestó que desde su partido no creen que las demás bancadas se van a oponer a lo que su grupo legislativo proponga, pues sostuvo que sus propuestas irán “en función al interés de la colectividad, en función del interés del pueblo y a los más necesitados”.

Del mismo modo, resaltó que dentro de su agrupación en el Congreso de la República no habrán separaciones, salvo que algunos representantes tengan algún interés particular o personal. “Si es del pueblo, no tiene porque haber separación”, dijo.

Factor Vladimir Cerrón

Al ser consultado por una posible influencia o participación del fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, en las labores del legislativo y en el eventual Gobierno de Pedro Castillo, Alfredo Pariona aclaró que hasta el momento no lo han contemplado.

“Vladimir Cerrón es el representante del partido, en el momento no está en temas de la bancada ni del Gobierno. En adelante se podrá decir si está participando, pero hasta el momento no participa ”, sentenció.

