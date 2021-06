César Acuña: “No estoy de acuerdo con la censura a la actual Mesa Directiva”

El ex candidato presidencial y líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, se pronunció sobre la moción para censurar a la actual Mesa Directiva del Congreso y señaló que está en contra de esa iniciativa.

“La crisis que afecta a nuestro país no está para generar más incertidumbre política. Como líder de Alianza para el Progreso, no estoy de acuerdo con la censura a la actual Mesa Directiva . Debemos estar a la altura de lo que el Perú necesita. Soluciones y no más discordia”, escribió Acuña en su cuenta de Twitter.

Fueron los congresistas Kenyon Durand Bustamante, de Acción Popular; César Gonzáles Tuanama, de Descentralización Democrática, y Carlos Mesía Ramírez, de Fuerza Popular, quienes la tarde del viernes 18 de junio presentaron una moción de censura contra la presidenta del Parlamento Mirtha Vásquez y los dos vicepresidentes Luis Roel y Matilde Fernández.

Como la próxima semana es de representación y no habrá Pleno, Vásquez Chuquilín indicó que esta moción se debatirá y votará el miércoles 30 de junio.

“Nosotros tenemos la mejor disposición de que la misma sea votada como corresponde en el pleno de este Congreso. Por esas razones, y conforme lo establece el reglamento, vamos a dar cuenta de esta moción de censura como primer punto de la primera sesión siguiente que sería el 30 de junio de acuerdo a lo estipulado en el reglamento ”, expresó Vásquez tras levantar la sesión del Pleno de esta semana.

Tuit de Acuña.

Somos Perú, Frente Amplio y Partido Morado en contra

De esta manera, Alianza para el Progreso se suma a las bancadas de Somos Perú, Frente Amplio y el Partido Morado, que han anunciado que no apoyarán este intento de sacar a la Mesa Directiva.

“No respaldaremos ningún pedido de censura contra la Mesa Directiva del Congreso. Apoyar esa iniciativa sería irresponsable a pocas semanas de que acabe esta legislatura y contribuir, además, con la incertidumbre que se vive en el país”, indicó Somos Perú en su cuenta de Twitter.

Por su parte, Frente Amplio señaló en un comunicado que se está buscando la desestabilización del régimen democrático, mientras que el Partido Morado indicó que “esta medida es desproporcionada para la cual no existen elementos que la justifiquen, (y que) generaría una nueva crisis política que atentaría contra la gobernabilidad y estabilidad que el país necesita”.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.