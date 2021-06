RMP sobre Keiko: “No hay ningún fraude. Hay una pataleta de una candidata”

Rosa María Palacios sostuvo que este jueves 17 de junio hubo un clima de bastante tensión a raíz de la incertidumbre del resultado de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021, que enfrentó a Keiko Fujimori y Pedro Castillo.

Lourdes Flores Nano, recientemente incorporada al equipo de Fujimori Higuchi, según la letrada, ha dado argumentos descabellados para sustentar un fraude electoral.

“Para cualquier abogado, hasta para un practicante, que se te pase un plazo es un asunto grave, vergonzoso, se te cae la cara de vergüenza y ni siquiera cobras honorarios. La defensa de Keiko Fujimori, que ha sido una de las mejores de Lima, perdió el plazo y quieren justificar eso diciendo que ese plazo siempre existió, pero nunca lo hizo”, criticó.

Agregó que la denuncia de suplantación de miembros de mesa por parte de Fuerza Popular ya fue desmentida por las propias personas que, con credenciales en mano, han demostrado que cumplieron con su labor el pasado 6 de junio.

Por otro lado, RMP se refirió a la carta de ex altos mandos de las Fuerzas Armadas, donde convocan a los comandantes del Ejército, Fuerza Aérea y Marina de Guerra a desconocer la elección.

No obstante, aclaró que algunos ex militares, cuyas firmas aparecen en el comunicado, ya han fallecido y otros afirman no haberse suscrito a la misiva.

La conductora de RTV señaló que la hija de Alberto Fujimori tiene que aceptar su derrota ante Castillo Terrones. Aunque advirtió que no es un requisito que la lideresa naranja acepte que perdió, para que el candidato de izquierda sea proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Está clarísimo que Pedro Castillo ganó las elecciones por 40.000 votos probablemente, no hay ningún fraude. Hay una pataleta de una candidata que no tiene visión de estadista que contrata a una abogada que también perdió tres veces (...) Keiko Fujimori perdió por tercera vez”, lamentó.

Newsletter Sin Guion

Suscríbete aquí al boletín RMP en La República y recibe, cada domingo en tu correo electrónico, todas las ediciones de Sin Guion y “Contracandela”, la columna de Rosa María Palacios.