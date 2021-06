Luis Roel sobre moción de censura contra Mesa Directiva: “Está infundada”

El integrante de la Mesa Directiva del Congreso, Luis Alva Roel, aseveró este viernes que la moción de censura en contra de la presidenta del Poder Legislativo, Mirtha Vásquez, y la tercera vicepresidenta, Matilde Fernández, está infundada.

“ Si bien la moción de censura es un derecho que todo congresista puede realizar y presentar, en ese sentido, creo que esta está infundado ”, manifestó.

“Este tipo de mociones cerca de 30 días o menos que acabe nuestra función congresal no es nada prudente y por lo tanto espero que los congresistas piensen en nuestro país antes de seguir estas pasiones antojadizas”, dijo en otro momento.

Desmiente haberse ido de su despacho

Roel realizó estas declaraciones a través de un video compartido en sus redes sociales, luego de que un grupo de congresistas manifestara a la prensa que intentaron hablar con la titular del Parlamento, pero, según ellos, “decidió retirarse del Palacio Legislativo por una puerta auxiliar y a escondidas”.

“Me he enterado que un grupo de congresistas está diciendo que no había nadie de la Mesa Directiva en el Congreso de la República, en el Palacio Legislativo. Q uiero señalarles que hasta el día de hoy, poco antes de las 9 de la noche sigo en mi espacio como siempre, realizando mis labores congresales ”, continuó Roel.

“Hay testigos que son colegas míos, congresistas de distintas bancadas con los cuales me he reunido y he hablado en mi despacho y en las inmediaciones del Palacio Legislativo”, agregó.

Rechazo tajantemente lo manifestado esta noche por un grupo de congresistas y la nueva moción de ·censura contra la #MesaDirectiva del #Congreso. pic.twitter.com/qdmRoFi9ZK — Luis Roel Alva (@LuisRoelAlva) June 19, 2021

