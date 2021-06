Elice sobre retiro de altos mandos de PNP: “Estoy seguro que la decisión fue constitucional”

El ministro del Interior, José Elice, se pronunció sobre la denuncia constitucional en su contra aprobada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que investigará si el exministro incurrió en el delito por presunto abuso de autoridad por el pase al retiro de altos mandos generales de la Policía Nacional del Perú (PNP) en 2020.

Elice indicó que se defenderá durante el proceso en su contra y aseguró que la decisión que tomó el Gobierno de Francisco Sagasti fue constitucional y legal.

“Es parte de la institucionalidad, el Congreso tiene derecho a iniciar este proceso. Ha estimado que hay una responsabilidad. Yo estoy seguro de la decisión que tomó el Gobierno de transición y emergencia con relación al retiro de un conjunto de oficiales generales de la PNP en aplicación de lo que establece la Constitución , la ley, los reglamentos y las sentencia del Tribunal Constitucional”, dijo durante una conferencia de prensa.

El representante del Ministerio del Interior recordó que ocupó el cargo luego de dicha decisión y comentó que se lo incluye por supuestamente no haber realizado lo necesario para revertir la situación.

“ Yo llegué después de ministro, se me ha incluido en este informe porque, según se dice, un o una congresista solicitó que se me incluya por no haber hecho lo necesario para revertir esa decisión que se tomó . Lo primero que yo dije cuando asumí la función como ministros es que estaba de acuerdo y que me parecía constitucional y legal la decisión del presidente de la República, así que me defenderé en las instancias que deba hacerlo”, agregó.

