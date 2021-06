La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó el informe de calificación de la denuncia contra el ministro del Interior, José Elice, y el extitular de dicha cartera Rubén Vargas.

Meses atrás, 13 exgenerales de la Policía Nacional del Perú presentaron la demanda por alegar que fueron pasados al retiro de manera irregular. En ese sentido, la acusación fue por la comisión de los presuntos delitos de abuso de autoridad y otros.

El presidente de la subcomisión, Carlos Pérez Ochoa precisó: “Esta denuncia también incluye los delitos de abuso de autoridad y nombramiento indebido para cargo público y fue interpuesta por 13 exgenerales de la PNP que habrían sido pasados al retiro irregularmente y seguirá su trámite ante la Comisión Permanente ”, publicó en su cuenta de Twitter.

Durante el debate entre los miembros del grupo de trabajo parlamentario, la congresista no agrupada Martha Chávez criticó que el ministro Elice no se haya pronunciado sobre el pase a retiro de los generales PNP. Pidió además que no se exima de cargos ni a Rubén Vargas ni a Elice.

“El ministro que reemplazó al señor Vargas, que era un policía, adelantó su opinión sobre este agravio a la PNP y lo obligaron a renunciar, estuvo poquísimos días. Quien vino fue el señor Elice y él no ha dicho una palabra sobre estas cosas . Evidentemente apoya, si bien no firmó las resoluciones, con su conducta señala que está convalidando esta situación”, refirió.

A su turno, la parlamentaria María Gallardo (Podemos Perú) suscribió lo dicho por Chávez Cossío y solicitó que tanto Vargas como Elice sean incluidos en la denuncia constitucional.

“Consideramos que se deba investigar al ministro Vargas por firmar las resoluciones. Entonces, debemos también admitir que se investigue al señor Elice por ejecutar las resoluciones y no enmendar lo que estaba mal hecho”, alegó.

¿Quiénes estuvieron a favor de incorporar al ministro José Elice en la denuncia constitucional?

Al momento de la votación, quienes expresaron su postura a favor de que Elice sea incluido en la demanda fueron los legisladores Carlos Pérez, Tania Rodas, Felícita Tocto, Franco Salinas, Ricardo Burga, Fernando Meléndez, Martha Chávez, Carlos Mesía, Javier Mendoza, Carlos Almerí, María Gallardo y Jim Mamani.

De otro lado, los congresistas Richard Rubio, Gino Costa y José Ancalle manifestaron estar en contra de esta iniciativa. Quienes no expresaron su postura, pese a haber estado presente en la sesión fueron los parlamentarios Luis Valdez, María Cristina Retamozo y Guillermo Aliaga.

Finalmente, el informe de la denuncia constitucional 410 fue admitirda por la Subcomisión de Acusaciones con 11 votos a favor , uno en contra y dos abstenciones.

