Incautan un millón de soles a “Los Dinámicos del Centro”

El paciente trabajo de investigación que desde el año 2019 realiza la fiscal anticorrupción de Huancayo, Bonnie Bautista, a la organización criminal “Los Dinámicos del Centro” pudo fracasar por presiones e interés políticos, de acuerdo con fuentes del Ministerio Público.

La investigación que contó con el apoyo de la División de Alta Tecnología de la Policía Nacional incluyó actividades de seguimiento, levantamiento del secreto de las comunicaciones y aspirantes a colaboradores eficaces durante al menos dos años.

Eso había permitido a la fiscalía identificar a los principales operadores, integrantes de un supuesto sindicato en el Gobierno Regional de Junín, sus colaboradores internos, otros trabajadores en puestos fijos y sus colaboradores externos, jaladores y dueños de escuelas de conducir y clínicas.

Pero como en las investigaciones resultaron involucrados algunos funcionarios vinculados al expresidente regional de Junín Vladimir Cerrón y al partido Perú Libre, desde mayo se empezaron a producir presiones externas a la fiscalía para redirigir las investigaciones contra dichos personajes.

Al límite

“La investigación no tiene cómo blanco al señor Cerrón ni al partido Perú Libre, ese no es el objetivo, no hay nada directo contra ellos”, reiteraron ayer a La República fuentes de la fiscalía. “Si luego aparece algo, claro que se investigará, todo se va a investigar como corresponde”, subrayó la fuente.

A fines de abril, la policía presentó un avance de la investigación y luego de evaluar la información, el 15 de mayo, la fiscal Bonnie Bautista requirió al Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancayo una orden de detención preliminar de 37 personas involucradas, allanamientos e incautaciones.

El juzgado respondió afirmativamente pasadas las 6.00 de la tarde del 2 de junio, dando un plazo de 15 días hábiles para ejecutar el operativo. La fiscal empezó a planificar y solicitar apoyo al día siguiente, pues necesitaba la participación de 40 fiscales especializados, lo que supone reclutar personal de Lima y otros distritos del país.

En estos casos se interviene con fiscales de otros distritos, pues esto evita filtraciones. Eso complicó la situación debido a que, para el 3 de junio, los fiscales ya estaban desplazados para el proceso electoral del 6 de junio.

Pese a esta situación, desde algunos sectores no identificados, se habría insistido para que el operativo se realice de inmediato, el jueves 3 o viernes 4 de junio, en vísperas de las elecciones de segunda vuelta. La fiscal no aceptó y planificó actuar el miércoles 9 de junio. Pero un día antes todo se filtró en medios de comunicación de Lima, frustrando las intervenciones.

La fiscal decidió esperar una semana y su espera dio el éxito esperado. Fueron detenidas 27 personas, de las 37 contra las que se pidió la medida de detención preliminar, y se allanaron los diversos inmuebles.

Efectivo

En la casa, en la ciudad de Jauja, de Guillermo Murguía Calderos, uno de los colaboradores externos de la organización, se encontró cerca de medio millón de soles en efectivo. El dinero en billetes estaba dentro de un maletín que Murguía guardaba debajo de su cama.

En simultáneo, tras la detención de Alfredo Rivera Santana y su padre, Luis Rivera, ambos fueron trasladados para el allanamiento de la sede de su escuela de conducir y el Centro Médico Nuevo Horizonte, en Chilca. En ese lugar, uno de los trabajadores arrojó una bolsa y otros documentos a los techos.

En la bolsa se encontraron otros 100.000 soles en efectivo, además de licencias de conducir, certificados médicos y otros documentos. Todo fue incautado. En las casas de otros detenidos también se encontró dinero en efectivo en soles y dólares.

Murguía guardó silenció al no poder responder de dónde salió el dinero que tenía en el maletín. Rivera Santana señaló que era de sus actividades comerciales. Los detenidos permanecen en diferentes establecimientos policiales de Huancayo hasta que se defina su situación.

Efectivo. Los detenidos guardaban efectivo en sus casas. Foto: difusión

Investigados vinculados a Cerrón y Perú Libre

“Los Dinámicos del Centro” venían operando desde la gestión de Vladimiro Huaroc, Vladimir Cerrón y Ángel Unchupaico hasta la actual, de Fernando Orihuela. La organización habría captado a funcionarios claves en cada administración regional para seguir operando y que no se denuncie sus actividades, según los testigos.

De la gestión de Cerrón, tendrían el apoyo de los exdirectores de Transportes Eduardo Reyes y José Bendezú Gutarra y de los exfuncionarios Waldys Vilcapoma y Arturo Cárdenas. La fiscalía los considera “colabores indirectos”.

Bendezú y Vilcapoma fueron candidatos de Perú Libre y no salieron electos. Arturo Cárdenas es secretario de organización de Perú Libre.

Origen. Fiscalía buscará definir origen del dinero. Foto: difusión

