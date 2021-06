Julio Guzmán: “Estamos evaluando denunciar a los fiscales que me investigan”

Julio Guzmán se pronunció sobre la decisión del Poder Judicial de evaluar el pedido de impedimento de salida del país en su contra por presuntamente haber recibido dinero de Odebrecht. El líder del Partido Morado aseguró que están vulnerando sus derechos, por lo que podría denunciar a los fiscales del Equipo Especial Lava Jato.

“ Estamos evaluando, con mi abogado, denunciar a los fiscales que están haciendo esto, porque es un abuso de poder . Lo que están haciendo es una violación de mis derechos básicos. Algo que me parece muy sospechoso, ese documento ingresa hoy (miércoles) cuando ayer yo doy declaraciones políticas controversiales”, dijo a Canal N.

El economista afirmó que la investigación que se le sigue, a raíz de las declaraciones que brindó en 2019 el entonces parlamentario Humberto Morales respecto a la posible recepción de 400.000 dólares de la constructora brasileña, no cuenta con evidencia suficiente para acusarlo.

“Este es un proceso que se abre a través de un meme, de una entrevista en un medio de comunicación, donde un excongresista dice que Julio Guzmán ha recibido dinero de Odebrecht. Un ciudadano agarra ese video lo presenta a la Fiscalía, y la Fiscalía inicia un proceso simplemente con esa evidencia ”, contó.

Julio Guzmán

Julio Guzmán sobre investigación: “No se ha encontrado absolutamente nada”

Asimismo, Guzmán Cáceres indicó que, tras un año de indagaciones, el Ministerio Público no obtuvo pruebas que lo vinculen con Odebrecht y el presunto dinero ilícito que habría aceptado.

“Un proceso totalmente injusto, absurdo, que no tiene un indicio, no tiene una evidencia de ningún tipo de relacionamiento de mi parte, ha durado un año. No se ha encontrado absolutamente nada y ahora resulta que también quiere pedir impedimento de salida del país ”, cuestionó.

En esa misma línea, el ex candidato presidencial, quien anunció días atrás que viajaría a Estados Unidos para dedicarse a la docencia en la Universidad de Yale, señaló que su presencia no es indispensable en las diligencias que realizarán las autoridades judiciales.

“El argumento es que necesitan hacer ocho diligencias y yo debo estar presente. Mi abogado ha revisado los requerimientos de las diligencias del propio Ministerio Público y ha determinado que debo estar en dos, de las cuales una ya la hice, que es mi declaración, y la otra es el envío de mi información contable que el perito está trabajando para enviarla”, apuntó.

Este viernes 18, a las 10.00 a. m., el Poder Judicial evaluará el requerimiento del Ministerio Público de impedimento de salida del país contra Julio Guzmán por la presunta comisión del delito de lavado de activos.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.