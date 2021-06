La democracia se defiende con ideas

El almirante Jorge Montoya ha expresado una opinión personal, que no es la de toda la bancada de Renovación Popular. Él sigue teniendo alma y cuerpo de militar, pero la democracia no se maneja con fusiles, se maneja con ideas. La democracia es el respeto al Estado de derecho y a la labor del JNE y la ONPE.

Mi opinión es que no se pueden anular las elecciones. No se puede ignorar a más de 18,8 millones de ciudadanos que votaron por una de las dos propuestas. Desconocer esos votos se llama autoritarismo, es ser dictador.

No podemos pedir nuevas elecciones, pues no hay un argumento válido para hacerlo. Puede haber errores, que también perjudicaron a nuestro candidato Rafael López Aliaga, que deberemos trabajar para que no se repitan.

Lamentablemente, en este caso el almirante Montoya sigue pensando con los grados militares. Él tendrá que aprender que en la política la democracia no se impone, la democracia se debate con ideas y argumentos.

Los cargos del JNE y la ONPE son irrenunciables según la Constitución. Desconocer a estas autoridades sería inconstitucional. Nosotros, en la bancada, somos respetuosos de la voluntad popular que han expresado 18,8 millones de ciudadanos. No nos puede gustar lo que decidió la mayoría, pero la democracia es el respeto de las mayorías y minorías.

Seguramente, en algún momento, el almirante Montoya se disculpará ante el país por esta expresión que viene de las canteras militares y no de las canteras de la ciencia política. Él supo defender la soberanía nacional con fusiles, con buques, pero la democracia no se defiende con armas, metralletas ni dictaduras.

Aquí debe primar el respeto a la institucionalidad, respeto a las normas y respeto a las ideas. Las ideas se combaten con ideas. El Perú necesita tender puentes y conciliar voluntades para avanzar hacia un mejor país, con trabajo y desarrollo para todos.