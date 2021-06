El camino y las direcciones políticas de Mario Vargas Llosa

Desde que defendió su primera postura política a principios de los años 50 hasta el coqueteo ulterior con el fujimorismo, si algo hay que rescatar de Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, es su compromiso permanente con la realidad, aunque el tiempo, un antólogo cruel armado de vicisitudes, en más de una oportunidad lo haya hecho sucumbir a esa orgía perpetua que es la contradicción.

El camarada Alberto

Cuenta Jorge Mario Pedro Vargas Llosa en El pez en el agua que en el año 1953, a menos de un mes de su ingreso a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), ya se encontraba en un círculo de estudios, “la primera etapa que debían seguir los militantes del Cahuide, nombre con el que trataba de reconstruirse en la clandestinidad el Partido Comunista”. Su primer instructor —relata— fue Héctor Béjar, “quien sería en los años 60 jefe de la guerrilla del ELN (Ejército de Liberación Nacional) y pasaría por ello varios años en la cárcel”. Reseña también que de los integrantes de ese primer círculo, “un muchacho delgadito y con una voz de hilo” llamado Podestá fue su primer responsable de cédula. Semanas después, Béjar consideró que ya estaban preparados para asumir un compromiso mayor, así que se reunieron con un responsable del partido, Washington Duran, quien “en una media voz de monaguillo” les tomó juramento para luego pasar a elegir sus seudónimos. “El mío fue camarada Alberto” , recuerda.

El propio Héctor Béjar, sociólogo y catedrático de la UNMSM y de la Pontificia Universidad Católica del Perú, contó en diálogo para La República que “en esa época las organizaciones que no formaban parte de la dictadura de Odría estaban prohibidas. Con Mario, éramos miembros de uno de los círculos de Cahuide y publicábamos un periódico que se llamaba Táctica. Nosotros nos considerábamos comunistas, pero no podíamos tener relación directa con el Partido Comunista porque estaban presos todos; es decir, éramos parte, pero no funcionábamos orgánicamente”.

Béjar confirmó que en el tiempo en que coincidió con Mario Vargas Llosa, en Cahuide, “todos los movimientos obreros, excepto el textil, eran comunistas: gráficos, portuarios, estibadores, cerveceros, de buses, tranviarios. Nosotros éramos el ala más radical, porque nos definíamos como tal, como comunistas, y nuestro rol era liderar las huelgas contra la dictadura”.

Cuba, aparta de mí este cáliz

En 1954, Vargas Llosa dejó la militancia política en el Cahuide y se casó con su tía política Julia Urquidi para, posteriormente, entrar a trabajar en el diario La Crónica. Cuenta Rubén Gallo en Conversación en Princeton que el escritor le contó que, durante esa etapa, el periodismo le “enseñó mucho sobre la realidad de un país que era más complejo, mucho más enconado, mucho más violento del que yo había vivido hasta entonces”.

En 1962, viajó a Cuba para cubrir como periodista la Crisis de los Misiles y quedó impresionado con la revolución impulsada por Fidel Castro: “Vi un país que parecía vivir en el fervor de la igualdad. Era una revolución libertaria” , cuenta. Sin embargo, señala también en La llamada de la tribu que rompió con Cuba y el socialismo a raíz del Caso Padilla: “El poeta Heberto Padilla, activo participante en la Revolución cubana comenzó a hacer algunas críticas a la política cultural del régimen en el año 1970. Fue primero atacado con virulencia por la prensa oficial y luego encarcelado, con la acusación disparatada de ser agente de la CIA”.

En 1976, con cuatro novelas en su haber, casado ahora con su prima hermana Patricia Llosa desde hacía 12 años y con tres hijos, marcó distancia con el régimen militar de Juan Velasco Alvarado, a quien anteriormente había aplaudido por su reforma agraria, y miró de cerca los gobiernos de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, aunque “en cuestiones sociales y morales defendían posiciones conservadores y hasta reaccionarias y en eso, desde luego, yo discrepaba de ellos”, dijo en su momento.

El hablador

Un año después de recibir el premio Príncipe de Asturias, en 1987, Vargas Llosa se opone en Perú a las nacionalizaciones propuestas durante el primer gobierno de Alan García y se dispone a crear el Movimiento Libertad, el cual se convertiría en 1990 en el Frente Democrático, partido que lo llevó a postular a la presidencia ese mismo año y enfrentar la candidatura de Alberto Fujimori Fujimori, “un ingeniero de 52 años, hijo de japoneses, de apellido duplicado”, un outsider que se convirtió en dictador durante más de una década.

Con las elecciones perdidas a cuestas, Vargas Llosa se instaló en España para, dos años después, criticar el autogolpe de Fujimori, quien “disolvió” el Congreso, intervino el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales (hoy en día el Tribunal Constitucional), el Ministerio Público y la Contraloría General de la República. Las críticas le valieron la amenaza de despojarlo de su nacionalidad y convertirlo en un apátrida, por eso, en 1993, le fue otorgada la nacionalidad española durante el gobierno de Felipe González.

Desde entonces, criticó duramente al fujimorismo y, además de ganar un Premio Nobel en el 2010, se opuso a las candidaturas de la hija del exdictador y ex primera dama, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, pues consideraba que sus remanentes se encontraban en las antípodas del liberalismo que ahora con tanto fervor profesaba.

Por tanto, apoyó en 2011 la candidatura de Ollanta Humala para evitar “ el retorno de un régimen que envileció la política y sembró de violencia, delito y sufrimiento a nuestro país” , e hizo lo propio en el 2016 con Pedro Pablo Kuczynski, ya que consideró que “sería un desastre para el Perú que Keiko Fujimori, hija del dictador más corrupto, acusado de crímenes y violaciones a los derechos humanos, gane la presidencia de la República. Un triunfo del fujimorismo sería una reivindicación de la dictadura, sería como legitimarla y eso podría causar una peligrosa división política, inestabilidad económica y social del país”.

Travesuras del niño malo

Con casi 30 años de sostener un discurso antifujimorista sólido como una piedra de toque, Mario Vargas Llosa, para sorpresa de algunos, resquebrajó la nueva coherencia de su discurso y agrietó seguro el leve sosiego de su incansable biógrafo Gerald Martin con el fin de apoyar la candidatura de Keiko Fujimori en la segunda vuelta de las elecciones de 2021. El enemigo, esta vez, era el temor al retorno de un viejo conocido que se encarnaba en la figura del docente cajamarquino Pedro Castillo, a quien el premio nobel consideró que representa la “dictadura y el atraso”.

La politóloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú, María Paula Távara, mencionó que descree que la participación de Vargas Llosa en la candidatura de Fujimori haya aportado una gran cantidad de votos: “No hubo cambio significativo en los votos. Ahora se vuelve a recurrir a él para legitimar los esfuerzos de Fuerza Popular por cambiar los resultados electorales. Sin embargo, sus últimas declaraciones, lejos de generar respaldo, han terminado de mellar su propia figura. Además, si uno mira su viraje en España, hace menos de dos años estuvo en movilizaciones de VOX (partido de ultraderecha); por tanto, no es tan sorprendente que ahora esté dispuesto a sostener causas que no son tan democráticas”.

Por su parte, Héctor Béjar consideró que “la candidatura de Keiko es inviable en términos internacionales porque el mundo está caminando en otra dirección. En Estados Unidos, Biden está rodeado de viejos políticos, pero parte del Partido Demócrata es gente nueva para los cuales el fujimorismo es inaceptable”.

Muchos años después de su primera incursión política y acariciando con la palabra el límite de la ficción, Vargas Llosa ha defendido en esta campaña a Keiko Fujimori, de quien dijo haberse “comprometido de una manera absolutamente categórica a respetar las disposiciones constitucionales que existen en el Perú para abandonar el poder automáticamente a los cinco años”, además de “no indultar en ningún caso a Montesinos , quien cometió los peores asesinatos y los robos que caracterizaron este periodo”, pero obsequió el silencio ante la idea de indultar al padre, al ingeniero, al exdictador, que ahora tiene 82 años y purga una condena por crímenes de lesa humanidad y que él, Mario, criticó ferozmente cuando aún el tiempo no le enseñaba que el pez, así sea en el agua, por la boca muere.

