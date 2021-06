Comisión de Ética aprobó informe final de denuncia contra Daniel Olivares

La Comisión de Ética del Congreso de la República aprobó este martes el informe final que contiene la denuncia contra el congresista del Partido Morado Daniel Olivares por haber revelado que consume marihuana desde hace 20 años.

Esto, luego de que el último 16 de marzo el mismo grupo de trabajo parlamentario, con cuatro votos a favor, dos en contra y dos abstenciones, decidió continuar con la elaboración de este informe, en el que establecen que el legislador habría cometido una infracción según el código de ética del Congreso.

La afirmación hecha por Olivares fue durante una entrevista con el expresidente de su organización, Julio Guzmán, a quien le contó que había fumado con sus padres y con sus tíos.

No obstante, el parlamentario aclaró que su intención no es legalizar el consumo de la marihuana, sino que su objetivo es que pacientes con enfermedades puedan tener acceso al cannabis medicinal como tratamiento.

“Hay un estigma alrededor de la marihuana, que la gente que la consume es floja, pero claramente no es mi caso. Yo no puedo fumar y trabajar. No es mi caso tampoco. Así como yo no recomendaría a un chico que tome cerveza o ron o si tiene que fumar. Eso no me parece un consejo que da una persona adulta y responsable”, señaló en aquel entonces.

Otras denuncias revisadas en la comisión

En la sesión de la Comisión de Ética se decidió que reevaluarán la denuncia hecha por el secretario técnico de la Comisión de Economía, Oleg Valladares Díaz, contra la congresista de Podemos Perú Cecilia García, debido a que filtró su número de teléfono personal durante una transmisión en redes sociales por su postura respecto a la devolución de aportes a las AFP y ONP que se discutía en octubre pasado.

El grupo congresal también decidió rechazar la investigación preliminar en contra del presidente de este, Mariano Yupanqui, por haber vulnerado la neutralidad electoral. Esta decisión se decidió con ocho votos en contra y una abstención.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional