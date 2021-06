Seguidores del fujimorismo hostigan a figuras públicas que apoyaron a Pedro Castillo

Luego de los resultados desfavorables para Fuerza Popular en las elecciones presidenciales realizadas el domingo 6 de junio, varios de sus seguidores han decidido atacar a personajes públicos que han expresado su rechazo hacia la candidata Keiko Fujimori.

La campaña en redes sociales Chapa tu caviar busca amedrentar a artistas por su fuerte activismo y a políticos de oposición. En diálogo vía Zoom con La República, estas voces coincidieron en que, a diferencia de episodios de ciberataques previos, esta vez el peligro de sufrir una agresión real es más palpable.

“Por ser activistas contra la corrupción desde hace años, estamos malamente habituadas a recibir agresiones. Es triste decirlo, pero es parte del paquete. Con eso viene el activismo. De algún modo uno crece con un cuero grueso de defensa”, sostiene Claudia Cisneros, una de las agraviadas.

La periodista considera que en esta campaña electoral, y en especial durante la segunda vuelta, la situación ha escalado a una intensidad diferente a la de los últimos 10 o 15 años. Cisneros plantea un “matoneo social”, proveniente sobre todo de los sectores socioeconómicos A y B, quienes casi nunca se muestran comprometidos con el activismo ciudadano, pero ahora lo hacen “por una causa incorrecta”, opina.

“Lo que veo es que son estos sectores socioeconómicos que están participando actualmente de esta gran mentira del fraude electoral y que están siendo exacerbados sus ánimos por el fujimorismo que los utiliza al punto que, efectivamente, se siente una amenaza mucho más tangible que cualquiera de las amenazas que hemos sentido antes como activistas”, explica.

Sin embargo, la mujer de prensa reitera que su denuncia pública ante estos ataques no responde a un miedo personal, sino por lo que un acto de este tipo significa: “Una escalada de una manera de tratar al contrincante político, que se vuelve una persecución, una amenaza a la integridad de las personas”.

A Cisneros le resulta muy irónico que Keiko, los fujimoristas y sus aliados, acusen a otros de exactamente lo mismo que hacen. “Nos acusan de odiadores, cuando son ellos los que odian. Nos acusan de dividir al país, cuando son ellos los que están dividiendo al país. Y se victimizan cuando son ellos los victimarios. Nosotros lo que hacemos es combatir lo corrupto, sea cual sea su fachada política. En este caso es Fuerza Popular”.

Figuras mediáticas. La actriz Melania Urbina, el actor Jason Day y la excongresista Marisa Glave también reciben agravios online. Foto: captura de Twitter

Otro rostro reconocible es el de Francesca Brivio, quien ha visto vulnerada su presencia digital con agresiones que han aumentado. Aunque la actriz y activista reconoce que al inicio no prestaba tanta atención a estas amenazas por estar acostumbrada debido a sus compromisos con el feminismo y el cannabis medicinal, los ataques aumentaron desde que un usuario escribió fuertes insultos en una de sus redes sociales.

“Yo no me considero comunista. Sí me considero de izquierda, pero pienso que ser comunista es una opción válida. Tan válida como ser de derecha radical. Hay de todo y esa es la democracia”, recalca.

“Con la campaña Chapa tu caviar, siento que está más vivo ese fuego, que hay más radicales. Sí creo que esta vez pueden llegar a algo físico”, teme la activista. Ante lo que considera una clara amenaza latente, Brivio reconoce que ahora al salir a la calle es más observadora con su entorno por temor a que alguien la agreda.

Sobre esta campaña, Claudia Cisneros también apunta que no es casual que salga en estos momento. “Está acompañando todo este paquete de fascismo que estamos viendo surgir ante nuestros ojos y que lo está representando Keiko Fujimori”.

La prensa, la política y el activismo bajo amenaza en los rostros de Gustavo Gorriti, Ursula Moscoso y Mónica Sánchez. Foto: captura de Twitter

Por su parte, la actriz Ebelin Ortiz también ha recibido agravios por su postura política en sus redes. “Lo que siento es que pretenden callarte con el adjetivo”, establece.

Además, Ortiz considera que mucha de la culpa yace en el mensaje de fondo de la campaña que invitaba a “pensar” al votar por una opción determinada. “¿Qué quiere decir eso? ¿No soy inteligente porque no pienso igual que el resto? Desde allí, a la misma población que piensa distinto, al votante en general, los han agraviado”.

La también activista comenta que las personas están siendo engañadas, porque la agrupación política interesada ha sabido disfrazar bien sus intenciones y llevarlas, aunque no sean militantes, por su lado más débil. “Estas personas piensan que su mundo ideal, su foto bonita, se está malogrando con la presencia de un presidente que no cumple con los estándares”, opina la actriz.

“Los están engañando. Están haciendo creer que marchan por un voto. Tú ya votaste”, reitera. “Acá se está vulnerando el derecho a voto y se está callando voces andinas que no quieren a esa persona como su representante en la presidencia”, concluye sobre lo ocurrido en el proceso electoral.

El abogado José Reyes Llanos sostiene que la estrategia de la persona pensante, en la que repara Ortiz, va incluso en contra de los niños. El profesional en derecho comenta que la idea utilizada por Fuerza Popular y sus aliados alrededor de “piensa en tus hijos y vota por Keiko” ya trascendió al círculo social de su hijo de 11 años.

“Sus amigos le dicen: ‘Contigo no me voy a juntar porque tu papá va a votar por Pedro Castillo’. Estamos llegando a niveles exorbitantes en el cual, de llegar a esto, a llegar a cómo manejaban a los niños que eran hijos de izquierdistas en la época de Pinochet, estamos a un paso”, opina.

Augusto Rey, Patricia Gamarra y Diego García-Sayán también son víctimas de esta campaña de desprestigio. Foto: captura de Twitter

Por su lado, Manuel Ato, candidato al Parlamento Andino por el Partido Morado en las últimas elecciones, señala que es preocupante la dimensión que toda esta situación está tomando y explica cómo se ha comparado a la hija de Alberto Fujimori con el expresidente de EE. UU. Donald Trump. “En ambos casos hay la excusa del fraude que en ambos casos nunca se probó”. Para Ato, sobre esta mentira se construye un discurso de odio contra el otro y se “demoniza” al rival. “Eso es muy peligroso”, concluye poniendo como ejemplo el asalto al capitolio.

“Una campaña como la que se está impulsando ahora ya no es el troll de Twitter o de Facebook, estamos hablando de algo masivo que además pareciera estar asociado a esta campaña millonaria de paneles, levantando el odio hacia el comunismo. El impacto de ello puede ser mayor y creo que es importante alzar la voz de alerta frente a esto que tiene connotaciones penales”, alerta Ato.

Para Agnieszka Céspedes, candidata al Congreso por Victoria Nacional en primera vuelta, es importante que estos hechos y campañas no se normalicen, pues, como indica, si esto sucede, el nivel de violencia asciende. “No crean que es lo correcto. Que está bien”, afirma. Asimismo, hace un llamado a ambos partidos y al propio Gobierno para que cuando el JNE anuncie los resultados finales, estos sean aceptados con tranquilidad. “No es momento de que nos separemos y nos odiemos más”.

Pese a este deseo de bien común, el abogado José Reyes cuenta que muchas de las personas afectadas no se han quedado de brazos cruzados y han pedido garantías con respecto a su vida, “para que la Policía y Fiscalía estén pendientes del daño que les podrían hacer”, comenta.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.