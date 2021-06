Fracasan reformas constitucionales exprés en el Congreso

Los congresistas que buscaban hacer reformas cuestionadas por el presidente Francisco Sagasti ya no avanzaron, pero la posibilidad de un proceso contra el jefe del Estado en el Parlamento se evalúa en un sector.

Los proyectos de cambiar la Constitución para establecer la bicameralidad de este poder del Estado y permitir la reelección de gobernadores y alcaldes no fueron vistos en la última sesión de pleno del Congreso. En cambio, aprobaron otras iniciativas, entre ellas la eliminación de pensiones vitalicias para los expresidentes de la República.

El congresista Luis Valdez (APP), presidente de la Comisión de Constitución, contó a La República que pidió a la Mesa Directiva que en vez del proyecto sobre la bicameralidad se debata la propuesta sobre el retiro de pensiones a exmandatarios.

“Cuando me llamaron a informar dije que ese proyecto había perdido prioridad y la prioridad era quitar pensión a expresidentes”, contó.

Sobre el proyecto de permitir la reelección de gobernadores y alcaldes, adujo que simplemente no se abordó en el pleno, pese a que estaba en la agenda. El último encuentro del pleno, este viernes 11, empezó con críticas a Sagasti por la llamada que hizo a Mario Vargas Llosa.

“(Queremos) llamar al Poder Ejecutivo para evitar la intromisión en los procesos electorales. El JNE y la ONPE están desarrollando su labor. Todo voto se está contabilizando. No hay, hasta el momento, un presidente o una presidenta elegida”, expresó en legislador César Combina, también de APP.

Desde el Partido Morado, buscaron calmar las aguas.

“En este Congreso tenemos que dar el ejemplo, tenemos que dar la serenidad suficiente para esperar que el proceso electoral concluya como tiene que concluir. Ha dado muestras de estar funcionando; no tenemos por qué alarmarnos. El acto electoral ha terminado, pero el proceso todavía no, falta muy poco”, adujo Zenaida Solís.

Esa misma mañana, Álvaro Vargas Llosa negaba en RPP que haya habido alguna ilegalidad en la conversación de Sagasti con el Nobel de Literatura.

“Sería una infidencia revelar el contenido de la conversación porque fue privada. Lo que puedo decir es que, una vez concluida esta conversación, mi padre se puso en contacto conmigo, me la relató y me pidió que me pusiera en contacto con Keiko Fujimori para reiterarle en términos inequívocos su respaldo a lo que está haciendo”, comentó.

“De ahí a concluir, como ha hecho un sector de los medios de comunicación, que hubo en esa comunicación algo indebido, algo inconstitucional, algo ilegal, hay un trecho muy grande”, añadió el hijo del escritor.

Además, adujo que “aunque el presidente está en su perfecto derecho de tomar contacto con distintas personalidades, también es cierto que en este clima de desconfianza cualquier conversación de esta naturaleza se puede prestar a una mala interpretación y por eso creo que lo mejor que podemos hacer es invocar al Poder Ejecutivo a que mantenga la más absoluta neutralidad y apariencia de neutralidad mientras los organismos competentes hagan su trabajo”.

Llamada. Álvaro Vargas Llosa negó ilegalidad en charla. Foto: John Reyes / La República

Últimos proyectos

Entre las iniciativas aprobadas están las de ampliación de plazo de revisión de nombramientos, evaluaciones y procedimientos disciplinarios del ex Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Ley General de Museos, fortalecimiento de los hogares de refugio temporal, cambios al reglamento del Congreso, facultar al Banco de la Nación a hacer operaciones y servicios de banca múltiple; declarar de necesidad pública la reubicación de población de Belén, en Loreto; y primera votación de la creación de la provincia de San Juan de Lurigancho.

La iniciativa sobre pensión de expresidentes apunta a que esta solo pueda darse cuando el exfuncionario esté en abandono, haya gobernado cinco años con buena gestión y no haya recibido una condena judicial.

Acusación constitucional

Aunque el pleno iba acabando sin mayor crispación, en los medios de comunicación aparecía en voz de algunos congresistas una acusación constitucional contra Sagasti.

Consultado sobre si quieren vacar al mandatario, Valdez dijo en el canal Willax: “No es el momento para generar mayor crispación en una crisis política, pero sí es el momento para exhortarle a que no vuelva a interferir porque incluso ese tipo de interferencias puede generar una acusación constitucional”.

Luego negó que se aliste dicha acusación.

“Con una censura con 66 votos, él puede regresar a su escaño. Es una medida extrema, debemos analizarla. Creo que está más cercana a una infracción constitucional que podría terminar en una denuncia ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”, dijo Franco Salinas (AP) en el mismo canal.

En la mira. Sagasti enfrentado con sector del Legislativo. Foto: difusión

Las reacciones

Luis Roel - Vicepresidente del Congreso

“Si bien el presidente Sagasti ha tenido las mejores intenciones, creo que no han sido oportunas (sus llamadas a Vargas Llosa y otros) en el contexto político en donde justamente vivimos una polarización”.

Luis Valdez - Presidente de Constitución

“Yo no creo que sea el momento (de una acusación constitucional), pero sí le exhorto al presidente de la República como presidente de la Comisión de Constitución a que mantenga su distancia de los procesos”.

Franco Salinas - Congresista de AP

“Con una censura con 66 votos, él puede regresar a su escaño, ¿no? Sin embargo, es una medida extrema, tenemos que analizarla. Creo que sí está más cercana a una infracción constitucional”.

