Rosa María Palacios señaló que mientras el Jurado Electoral Especial (JEE) resolvía los recursos de impugnación de actas presentado por Fuerza Popular, el Juzgado de la Investigación Preparatoria con sede en Acobamba, Huancavelica, anuló las sentencias por corrupción en contra de Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre.

Aunque estos reclamos por parte del partido de Keiko Fujimori no cambiarían los resultados del conteo de la ONPE, que da a Pedro Castillo una ligera ventaja al 99,998%, la abogada indicó que la lideresa naranja tiene el derecho a una defensa legal.

“En mi país, hasta donde yo sabía, hay una cosa que se llama estado de derecho y la defensa es libre. Cualquier profesional que quiere donar su tiempo a un partido, ya sea Perú Libre o Fuerza Popular, lo puede hacer sin ser perseguido, amenazado”, lamentó.

En este sentido, RMP cuestionó el por qué nadie protestó cuando Vladimir Cerrón interpuso habeas corpus para obtener su libertad, pese a haber sido condenado por el delito de contra la administración pública que lo inhabilita como funcionario público.

Presentar un recurso, como lo ha hecho Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón, según Palacios, no es inmoral, sino que responde al ejercicio de un derecho.

“Se declara nulo el proceso y, en este momento, el señor Cerrón es libre (...) El juez de Acobamba claramente se equivoca y, tanto es así, que se ha ordenado un proceso de investigación interna”, manifestó.

No obstante, la letrada precisó que la anulación del proceso contra el ex gobernador de Junín, quien ha aclarado que no tiene interés en ocupar un cargo público, podría traer implicancias en el posible Gobierno de Castillo Terrones.

“El problema es que con un Vladimir Cerrón libre yo sí creo que va a exigir alguna cuota de poder. Necesitamos saber si el señor Pedro Castillo va a gobernar con el señor Cerrón, con sus ideas, con su programa o sus congresistas o va a crear un espacio diferente. Cerrón libre implica un cambio enorme en la dinámica política entre Castillo, el partido y su secretario general, el famoso trípode”, especifico.

