La presidenta del Poder Judicial (PJ), Elvia Barrios, se pronunció sobre la resolución que anula la sentencia en contra del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, por parte del juez de Huancavelica Alaín Salas y afirmó que su caso aún no ha concluido.

“ Es un proceso que no ha concluido porque hay un recurso de casación que está pendiente de resolver en la Corte Suprema que ha sido interpuesto por el fiscal superior, en el que solicita que la pena sea efectiva. Eso está pendiente de resolver en la Sala Penal Transitoria”, señaló la titular del PJ para RPP.

Barrios lamentó el mal uso de las acciones de habeas corpus y de amparo que se presentan en un lugar diferente a donde se ha resuelto originalmente.

“Es lamentable y tengo que decirlo claramente. Hay un abuso de las acciones de habeas corpus y de amparo que se presentan en lugares judiciales ajenos a donde se ha resuelto el conflicto. Y eso lo hemos advertido no solo en este caso, sino en muchos otros casos”, aseveró.

Asimismo, remarcó que cuando existen sospechas sobre las decisiones judiciales, la entidad que preside debe tomar acción, como está sucediendo ahora.

“Yo defiendo la independencia de los jueces cuando hay racionalidad en su decisión, pero cuando advierto indicios de otra naturaleza, debemos accionar y estamos accionando”, mencionó.

Finalmente, agregó que procura respetar el principio de neutralidad; sin embargo, expresó su rechazo a que el Poder Judicial se instrumentalice.

“Quiero resaltar que nosotros no estamos saliendo a hablar defendiendo el principio de neutralidad que tiene que haber en este proceso electoral, pero también, a su vez, nosotros queremos que no se instrumentalice al Poder Judicial con algún tipo de medidas judiciales, porque no lo vamos a permitir”, admitió.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.