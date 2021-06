Dejan al voto apelación de Fiscalía sobre rechazo a ampliación de arresto domiciliario contra Villarán

Luego de que el Ministerio Público apelara la decisión del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que rechazó el pedido de ampliación del arresto domiciliario de la exalcaldesa de Lima Susana Villarán por un año más, la Sala de Apelaciones Especializada en Delitos de Corrupción dejó al voto su veredicto .

El último 21 de mayo se determinó que en vez del arresto domiciliario, la acusada cumpla con reglas de conducta como la prohibición de comunicarse con los órganos de prueba y demás imputados, así también, está impedida de dar declaraciones a los medios de comunicación.

Sin embargo, la Fiscalía no aceptó las medidas e interpuso el recurso de apelación este viernes 4 de junio durante la audiencia. Como justificación de su pedido reiterativo fue que el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional no estaba evaluando el informe adicional donde se amplía el marco de imputación contra Villarán, y se le sindica por organización criminal .

La exburgomaestre viene siendo investigada por el Equipo Especial Lava Jato en el marco del caso Odebrecht y OAS, por haber cometido los presuntos delitos de lavado de activos, asociación ilícita y cohecho pasivo propio.

Según la tesis fiscal, la primera constructora brasileña aportó US$ 3 millones para la campaña del No a la revocatoria, mientras que OAS entregó otros US$ 3 millones para el mismo motivo.

De igual modo, esta última empresa le habría aportado US$ 4 millones para su campaña de reelección en el 2014 y quien habría actuado como intermediario para entregar el desembolso sería José Miguel Castro.

A su turno, Susana Villarán manifestó que continuará colaborando con la pesquisa fiscal, y aunque se le haya restringido su libertad hace dos años, dice sentirse estable emocionalmente.

“ Me voy a quedar aquí en este país, en esta ciudad y en este domicilio que ni siquiera es mío, lo alquilo. Me voy a quedar aquí para dar la cara, como lo he hecho siempre. Yo he dicho mi verdad y la he dicho públicamente y eso es de conocimiento de todos ustedes”, expresó Villarán de la Puente.

Villarán solicitó ampliar declaración

En esa línea, indicó que ha pedido mediante su defensa técnica que se amplíe su declaración para su caso, a fin de que quede clara “su verdad”.

“Que se abra paso la verdad, que se hagan todas las investigaciones que sean necesarias a través de todas las herramientas que tiene el Ministerio Público porque yo no soy corrupta y quiero que se restablezca mi único patrimonio, que es mi honra y mi nombre”, refirió.

