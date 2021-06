El excandidato a la presidencia y líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, se pronunció sobre la demanda que hizo ante el Poder Judicial contra el periodista y autor del libro Plata como cancha, Christopher Acosta, por una supuesta difamación.

Al respecto, sostuvo que “todo lo escrito en ese libro no es cierto” y dijo esperar a que el máximo órgano de justicia resuelva a su favor ya que, según su apreciación, Acosta “tendrá que demostrar que lo dicho en ese libro es verdad”.

“ La dignidad de un hombre no tiene precio . Todo lo que está escrito en ese libro no es cierto (….) Tengo hijos, tengo nietos. No está bien que, por el hecho de ser periodista, manche la dignidad de una persona”, declaró durante una entrevista en RPP el último viernes.

César Acuña no solo demandó a Acosta, sino que también le exigió el pago de una reparación civil de 100 000 000 soles por presuntamente haber “perjudicado su imagen y reputación”, tras encontrar unas 54 frases donde el político señala que lo difamaron.

De igual manera, la querella también demanda a la casa editorial Penguin Random House Perú, que publicó el libro, y su director, Jerónimo Pimentel.

“He denunciado a la editorial. Hemos enviado una carta notarial diciendo que plata como cancha está registrado en Indecopi. Enviamos una carta; sin embargo, ellos siguen publicando. Al final será el Poder Judicial el que determine si hay o no delito en ese libro”, acotó.

En otro momento, Acuña dijo no considerar que su demanda sea contra la libertad de expresión. Seguidamente, aclaró que el millonario monto solicitado al periodista fue “un cálculo de sus abogados”.

Por otra parte, mencionó que retirará el pedido de S/ 100 000 000 solo si el periodista decide “disculparse públicamente”.

“Esto no es por el dinero. Quitaría la demanda solo si el autor del libro y el editor se disculpan públicamente . Es mi honor, no puedo aceptar que una persona escriba cosas contra mí”, agregó.

