La abogada Marisol Pérez Tello se refirió a la posibilidad del indulto a Alberto Fujimori en un eventual gobierno de su hija Keiko, y aseguró que esto no tendría lugar porque existen procesos en sede judicial.

“La señora Keiko ha señalado con posterioridad a sus primeras afirmaciones que eso va a ser en el marco de la ley. Aun cuando se indulte, en el caso Barrios Altos hay procesos que están en sede judicial, como el caso Pativilca, en ese caso el indulto no procede en ninguna circunstancia porque está en proceso de investigación y ya tiene acusación fiscal”, declaró a RPP.

Recalcó que en una posible administración del Estado de la lideresa de Fuerza Popular se pueden iniciar los trámites para la excarcelación de Alberto Fujimori; sin embargo; dijo que estos no obtendrían una “opinión favorable” de los órganos competentes.

“Podrán hacer el intento, pero no va a haber una opinión favorable de la comisión en el tema humanitario. Además, el Poder Judicial podría activar el caso Pativilca”, agregó.

La exministra de Justicia explicó que no está en contra de los indultos, pero enfatizó que hay casos en los que no corresponde y, en consecuencia, debe aceptarse y aplicarse el acto al margen de la ley.

“ Yo sí creo en las políticas de indultos, no creo que deban tener nombre y apellido, pero cuando no aplica, no aplica . En el caso en particular del señor Fujimori, está además el caso Pativilca que es reciente, del 2015, en el que se pide la ampliación de extradición y en el 2017 se formula la acusación fiscal”, sostuvo.

“Límite del ejercicio del poder”

En otro momento, Pérez Tello expresó que quien asuma funciones como jefe de Estado el próximo 28 de julio tendrá que guiar sus decisiones por el marco legal que rige al Perú.

“Entiendo a la hija, pero si es el marco de la ley, este es claro. Lo que tiene que ser un límite al ejercicio del poder del presidente o la presidenta es la ley . Quienes creemos en el estado de derecho o la democracia tenemos que asegurar que prevalezca la ley”, comentó.

Asimismo, manifestó que ambos candidatos que han señalado indultar a personas cercanas —Alberto Fujimori y Antauro Humala— deben tener en cuenta que la presidencia no decide finalmente el indulto, sino que entran en competencia otros organismos.

“En general, un indulto no debe buscar impunidad, tiene que tener otros móviles. No es una facultad absoluta del presidente de la República, tiene restricciones nacionales e internacionales”, puntualizó.

