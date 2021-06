Edgar Alarcón tras quedar sin efecto su contratación: “Necesito trabajar”

El congresista suspendido Edgar Alarcón se mostró en desacuerdo con la decisión del Parlamento de dejar sin efecto el contrato como asesor de la comisión especial que investiga unas supuestas irregularidades en Puno y que tiene como presidente del grupo de trabajo al legislador de Acción Popular Orlando Arapa.

“No tengo ningún beneficio del Congreso, ningún tipo de sueldo o ingreso. Necesito trabajar, soy una persona que tiene una familia. No hay una explicación clara y legal sobre el asunto”, declaró el excontralor para RPP.

Asimismo, el congresista se quejó de las razones emitidas por el área de Recursos Humanos para excluir su contratación y señaló que no tienen sustento legal. Sin embargo, manifestó que no hará nada para revertir esta decisión.

“Recursos Humanos se ha pronunciado el día de ayer indicando que no procede mi contratación, porque yo he sido suspendido del Congreso y, adicionalmente, me indicaron que yo ya tengo código como congresista, que mi código sigue vigente y no podría crearse otro código”, aseveró.

“No tiene ningún sustento legal por qué no procedería mi contratación. Se ha quedado sin efecto mi contratación. Lo voy a dejar ahí. He hablado con el oficial mayor y me dice que sigo siendo congresista, pero me llama mucho la atención que yo, cuando voy al Congreso, no me dejan ingresar a ninguna sesión”, agregó.

La contratación de Alarcón como asesor fue cuestionada por la bancada del Partido Morado y posteriormente la Mesa Directiva del Congreso solicitó un informe legal para ver la viabilidad de esta.

Poder Judicial dictó impedimento de salida contra Edgar Alarcón

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria impuso comparecencia con restricciones, impedimento de salida del país por 18 meses y un pago de 50.000 soles contra el excontralor Edgar Alarcón Tejada, quien es investigado actualmente por el presunto delito de enriquecimiento ilícito agravado en perjuicio del Estado.

El juez supremo Hugo Núñez consideró que se trata de una investigación que ha sido declarada como compleja, por lo que el plazo de impedimento de salida del país de 18 meses en contra de Alarcón es razonable.

