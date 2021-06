Gobernador de Cusco: No sé de dónde sacarán 40% de canon si nosotros gastamos el 90%

Por: Zaida Tecsi

Para la autoridad cusqueña la propuesta de la candidata Keiko Fujimori de repartir entre la población el 40% del canon minero es una medida populista. Además pondría en aprietos a los ya angostos presupuestos de los gobiernos subnacionales.

Se critica mucho a los gobiernos regionales y su baja ejecución presupuestal. ¿Ese cuestionamiento se ajusta a la realidad?

Nos han puesto en una sola bolsa a todos los gobiernos regionales. Ahí se observa que todos en promedio no habríamos ejecutado más del 60% del canon. La región Cusco si está ejecutando cerca del 90%. Pero igual se tiene que modernizar y fortalecer las regiones. Solo así se puede hablar de mejorar las inversiones en todo el país, no centralizando los recursos. Además, es el gobierno nacional que en promedio ejecuta el 60%.

¿Qué dificultades impiden que se pueda ser más eficientes en el gasto?

Más que dificultad, la explicación para no ejecutar el 100% es que entre noviembre y diciembre recibimos recursos que ya no podemos ejecutar. Quedan como saldos para incorporarlos al próximo año. Eso es importante porque siempre necesitamos tener una caja de por lo menos 10% para los primeros meses de cada año. Lo condenable es que no ejecutes más del 60%.

¿Qué opina de la propuesta de redistribuir el canon a los ciudadanos de manera directa?

Esa propuesta es centralista. Es una propuesta populista. Insostenible en el tiempo. Bolivia ha tratado de utilizar recursos para repartir a la población, pero no ha funcionado porque el canon es volátil, es variable en el tiempo (depende de los precios de los metales) Si se propone distribuir un determinado monto y luego varía la recaudación por canon, la población misma se va a sentir insatisfecha por el monto que se le está haciendo llegar. Lo que debe hacerse son proyectos de desarrollo en esas comunidades a través de fondos de desarrollo social. Y no sé de dónde, por lo menos en Cusco, van tomar el 40% para repartir a la población, si nosotros ejecutamos el 90%. Creo que esa propuesta tiene serios cuestionamientos.

¿Cómo afectaría a Cusco esa redistribución?

No olvidemos que nosotros tenemos una programación multianual. Con el presupuesto actual ya tenemos problemas para financiar una gran cartera de proyectos que tienen los alcaldes, las municipalidades, las comunidades más alejadas de nuestra región. Quitarnos ese 40% simplemente es estar en contra del marco institucional que nos pide que concluyamos y cerremos esos proyectos.

¿Qué se espera desde las regiones del nuevo gobierno en materia energética?

La política nacional tiene que ser seguridad e independencia energética. Necesitamos un gasoducto adicional al ya existente. Al igual que el Estado subsidió el gasoducto de Camisea, se debe dar un subsidio para para que compense cualquier riesgo de construir el nuevo gasoducto. Además, debe impulsarse una petroquímica y un par de termo hidroeléctricas. Y este nuevo gasoducto debe respetar el trazo inicial tal como lo recomienda el informe final de Mott MacDonald.

Sin embargo, los candidatos han dicho poco de cómo se retomaría el Gasoducto Sur Peruano

Así es. Eso nos preocupa. Ningún gobierno podría tener otra salida sino la de dar continuidad y concluir este proyecto tan anhelado no solo por el Cusco, sino también por la macro sur. Por eso en la Cumbre de Descentralización estamos poniendo énfasis en este sector.

¿Cómo esperan los proyectos emblemáticos del Cusco al nuevo gobierno nacional?

Estamos trabajando para que antes de que asuman el mando, estos proyectos ya estén en plena puesta en operación para que no se pueda retroceder. Tenemos una agenda lista y específica para Cusco como el aeropuerto de Chinchero, hospital Antonio Lorena, Gasoducto Sur Peruano.

¿Qué se espera de la Cumbre por la Descentralización que tendrá como escenario el Cusco?

Luego del 6 de junio, dado que el país está polarizado, esta cumbre puede significar devolver la paz y tranquilidad a la población. Alinear a nuestros nuevos gobernantes para que puedan fijarse en el desarrollo del país. Sanar las heridas y empezar un proceso armonioso del gobierno. Como gobernadores debemos ser garantes de un proceso de gobernabilidad en nuestro país.

¿Qué otros temas se omitieron en último debate presidencial?

La ley Servir. Esta ley es insuficiente, inoperante porque si queremos llevar servidores públicos de calidad a los distritos más alejados de nuestra región tenemos que hacer una reforma seria del servicio civil. Otro aspecto que hemos visto es que más allá de prometer bonos y otro tipo de cosas, se tiene que hablar seriamente de una reestructuración del presupuesto de la república por lo menos en el tema de la salud. En vez de decir voy a vacunar a toda la población, que creo que esto ya está garantizado, o hacer mil plantas de oxígeno, yo creo que es mejor hablar de un crecimiento del 3 al 5% del PBI en materia de salud, sobre todo para mejorar la calidad de recurso humano que se tiene en este sector.

¿Cuál sería su llamado a la ciudadanía en estos días previos a las elecciones?

Mirar bien las propuestas. Tomar la mejor decisión y gane quien gane esta contienda electoral señalar que el Perú no puede parar. Tenemos que seguir adelante y que todos los miedos que se nos han ido poniendo al colectivo, ir superándolos. Ese es mi mensaje