Esta es una historia que el fujimorismo prefiere ocultar. En 1999, el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), durante el gobierno de Alberto Fujimori, capturó al cabecilla narcoterrorista Jorge Quispe Palomino, camarada “Raúl”. Pero luego logró escabullirse, y se sumó a sus hermanos Víctor y Marco Antonio Quispe Palomino, camaradas “José” y “Gabriel”, para fundar la organización Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP), que el domingo 23 de mayo asesinó a 16 personas en San Miguel del Ene, distrito de Vizcatán (Satipo, Junín).

El exjefe del Departamento de Subversión del SIN general EP (r) Eduardo Fournier Coronado, quien participó en la detención del camarada “Raúl”, confirmó a La República que, efectivamente, arrestó al jefe narcoterrorista. Luego “Raúl” aceptó colaborar con Fournier en la captura del líder histórico senderista Óscar Ramírez Durand, camarada “Feliciano”, el 14 de julio de 1999.

A continuación, el general Fournier lo convenció para que las fuerzas terroristas del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) entregaran las armas y dejaran en libertad a los pobladores que mantenían cautivos. “Raúl” se comunicaba con su hermano “José”, Víctor Quispe Palomino, para negociar la rendición.

Después de algunos encuentros previos con los narcoterroristas, el general Fournier viajó en helicóptero a la localidad de Anapati, Satipo, donde supuestamente se entregarían miembros de la agrupación. En lugar de eso, al aterrizar la aeronave, fue destrozada por una mina.

Fournier salvó de milagro, pero el camarada “Raúl”, a quien había comisionado para que coordinara con su hermano “José”, aprovechó la ocasión y nunca retornó. Luego aparecería en fotografías y videos junto con sus hermanos “José” y “Gabriel”, con quienes dirigía el sanguinario MPCP.

Con ocasión de la muerte por enfermedad de Jorge Quispe Palomino, camarada “Raúl”, el 27 de enero de este año, su hermano “José” difundió un escrito en el que recordó que supuestamente el general Fournier lo había ayudado a escapar . “El camarada Raúl opinaba positivamente y agradecía (...) al general Eduardo Fournier Coronado (...), (quien), entre junio y septiembre de 1999, lo ayudó a planificar cómo liberarse (...) de las garras asesinas del fujimontesinismo para otra vez volver a realizar la justa y sacrosanta guerra popular”. Y así fue, otra vez libre, “Raúl” reapareció con el MPCP, que siguió asesinando en el Vraem.

“No es verdad que se le dio facilidades o hubo un plan para liberar a Jorge Quispe Palomino”, dijo el general Eduardo Fournier a este diario: “Él era parte de otro plan que lamentablemente no se pudo concretar, por otros factores que no puedo revelar”. Evidentemente, “Raúl” se escapó aprovechando de la confianza de Fournier, pero este no acepta lo evidente.

En su libro Feliciano: captura de un senderista rojo (2002), Fournier publica fotografías en la que aparece junto con “Raúl”, Jorge Quispe Palomino, incluso divirtiéndose en una vela en la que el narcoterrorista toca la guitarra. Pero en la publicación no queda claro por qué “Raúl”, que estaba en manos del SIN, reapareció en libertad con sus hermanos “José” y “Gabriel”, los feroces dirigentes del MPC, la organización criminal que se ha adjudicado la masacre de San Miguel del Ene.

Negociación. General Fournier (con gorra) en una de las reuniones con terroristas del Vraem. Foto: difusión

Según la versión del general Fournier, envió a “Raúl” a una misión especial para contactar con su hermano “José” para que se liberara a los niños o “pioneritos” que mantenía en sus campamentos. Pero “Raúl” no retornó. Se quedó en el Vraem y se sumó a la dirigencia de la organización criminal MPCP.

“‘Raúl’ era el indicado para ingresar en el valle del Ene, porque era el hermano mayor de José y porque quería rescatar a su hijo del campamento terrorista. En todo momento ‘Raúl’ desde el tiempo que colaboró con nosotros demostró que quería dejar esa vida y esa lucha de tomar el poder que no tenía sentido”, explicó el general Eduardo Fournier: “’Raúl’ tenía como misión convencer a su hermano ‘José’ y (al jefe militar narcoterrorista) “Alipio” (Orlando Borda Casafranca) para que mi equipo especial sacara a los niños que estaban secuestrados por los terroristas. Sin embargo, la operación no se dio, pese a que ya se había coordinado con los mandos terroristas”.

“Después de que ‘Raúl’ hizo varios contactos con su hermano ‘José’, tuvimos la certeza de que estábamos en el camino correcto. Fue entonces que decidí ingresar a bordo de un helicóptero. Pero sufrimos una emboscada que terminó con la vida de cinco compañeros de armas”. La emboscada la hizo el camarada “Alipio”, y no los hermanos Quispe Palomino.

“Si la operación (del SIN) hubiera salido como lo planifiqué, otra sería la historia y no tendríamos a estos terroristas en el Vraem”, dijo Fournier a La República. Al no funcionar el plan de Fournier, “Raúl” se juntó con sus hermanos “José” y “Gabriel” y formaron el MPCP, que desde entonces comenzó a sembrar fuego y muerte en el Vraem.

¿Qué hizo después el general Fournier? Postuló al Congreso en el 2006 con el número 33 de la lista de Alianza por el Futuro, que llevaba como número uno a la candidata Keiko Fujimori.

Treta. El gobierno de Fujimori y Montesinos ocultó el fracaso de la operación de Fournier.

Evidencia. El ahora congresista fujimorista Fernando Rospigliosi reconoció en su libro El arte del engaño (2000) que Fujimori y Montesinos mintieron al país sobre el operativo.

