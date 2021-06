Congreso: Edgar Alarcón confirma que trabajará como asesor en comisión

Edgar Alarcón confirmó que asumirá el cargo de asesor en una comisión investigadora del Congreso de la República, pese a que fue suspendido el pasado 16 de abril en tanto dure su proceso penal en la Fiscalía.

“ Me están contratando en este grupo de trabajo que va a investigar la obra del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón en la región Puno y también la obra del Hospital Materno Infantil de Juliaca y dos obras más. Tenemos 40 días. Voy a ejercer labores estrictamente profesionales”, declaró a RPP.

En esa misma línea, el suspendido congresista de Unión por el Perú se refirió al oficio presentado por el grupo parlamentario Partido Morado, el cual mostró su preocupación por esta presunta contratación. Alarcón Tejada indicó que el trabajo lo hará en calidad de “profesional” y no de legislador.

“ Me extraña en sobremanera este oficio 117 de la Bancada Morada porque yo no estoy ingresando al Congreso a ejercer como parlamentario . Yo soy un profesional que está siendo contratado. Soy un respetuoso de la decisión del pleno que me suspendió, pero estoy ingresando como profesional”, agregó.

Recalcó que no tiene ningún impedimento para ejercer cargos en el Estado. “Yo no estoy inhabilitado ni suspendido para ejercer este tipo de servicios en este caso al Estado. Lamento que la Bancada Morada emita este oficio. En el extremo, me estaría limitando mi derecho constitucional a ejercer un trabajo”, sostuvo.

Congresista Arapa contrataría a Alarcón como asesor de comisión investigadora

El congresista Orlando Arapa, quien preside la comisión investigadora en cuestión, firmó un documento en el que comunicaría la contratación del ex contralor general, a quien se le sigue una investigación por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

Ante esta situación, la Bancada Morada cuestionó la decisión de Arapa Roque y le remitió un oficio para solicitar la explicación de lo ocurrido. “ Le transmitimos nuestra enorme preocupación por esta presunta contratación , por lo que le solicitamos respetuosamente nos brinde mayor información al respecto“, se lee en el escrito.

Además, los legisladores morados indicaron que sería un “fraude” a lo dispuesto por el Congreso, “y una vulneración de los principios básicos de la función pública como el respeto de las leyes, la probidad que veta el ejercicio público en provecho propio o ventaja personal y la lealtad a su institución”.

