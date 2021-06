El exmandatario y congresista electo inhabilitado, Martín Vizcarra, cuestionó la aprobación de una cuarta legislatura por el Congreso de la República, y calificó su actuar como “decisiones oscuras”.

“Estos zamarros del Congreso quieren hacer modificaciones constitucionales aprobando ahora, y luego en julio, nuevamente, sin ningún debate, entre gallos y medianoche. Eso es inaceptable . Señores congresistas, el pueblo peruano no les va a aceptar este tipo de decisiones oscuras que quieren hacer. Nunca en la historia se ha visto una legislatura de un mes. Los peruanos merecemos respeto”, cuestionó.

Vizcarra considera que tienen como intención pasar por segunda votación el retorno a la bicameralidad, a fin de que puedan volver a postular al Parlamento y, de esta manera, “regresar como congresistas en la Cámara Alta”.

El último martes 1 de junio, el pleno del Congreso aprobó con 75 votos a favor, 33 en contra y 5 abstenciones la modificación de la tercera disposición transitoria del reglamento del Parlamento, a fin de crear una cuarta legislatura ordinaria para el presente periodo 2020-2021.

Las bancadas que dieron luz verde a esta iniciativa presentada por Luis Valdez, presidente de la Comisión de Constitución, fueron Acción Popular, Alianza para el Progreso, el Frepap, Podemos Perú, Unión por el Perú, Somos Perú y Nueva Constitución.

Quienes mostraron su postura en contra fueron el Frente Amplio y el Partido Morado. Lenin Checco (FA) comentó que esta cuarta legislatura esconde dos temas importantes: la bicameralidad y la cuestión de confianza .

Vizcarra renunció a su prerrogativa de antejuicio político

Por otro lado, el exjefe de Estado dio a conocer que ha renunciado a su prerrogativa de antejuicio político por el caso Richard Swing, por lo que ha cursado un oficio a la representación nacional.

Como se informó, Martín Vizcarra fue acusado de estar vinculado en los presuntos contratos irregulares que mantuvo el Ministerio de Cultura con el cantante Richard Cisneros .

“Señores congresistas, no pierdan tiempo en analizar la denuncia para luego autorizar al Ministerio Público la investigación. Me allano, con eso no quiere decir que acepto los cargos porque en el Ministerio Público vamos a demostrar claramente que no hay nada ilegal de nuestra parte”, indicó.

