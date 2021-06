RMP sobre fallecimientos por COVID-19: " ¿Por qué se nos ocultó la verdad?”

Tras el sinceramiento de la cifra de fallecidos por la COVID-19 realizado por el Grupo de Trabajo Técnico conformado para ayudar a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), se ha revelado que más de 180.000 peruanos murieron por el coronavirus.

Rosa María Palacios recordó que en abril del 2020 IDL-Reporteros publicó el informe: “Los muertos que el gobierno no cuenta” donde se denunciaba que los reportes de los decesos del Ministerio de Salud (Minsa) eran inconsistentes con el número de cadáveres que llegaban a los crematorios.

“El Minsa no estaba diciendo la verdad. El ministro Zamora, en ese entonces, hizo una conferencia de prensa y acusó a IDL en bajarle la moral al personal sanitario. IDL insistió con sus números que eran ciertos, verdaderos”, rememoró.

Para hacer la regularización, la comisión técnica ha acudido a diversas bases de datos. Asimismo, revisaron historias clínicas e incorporaron siete criterios: virológico, serológico, radiológico, nexo epidemiológico, investigación epidemiológica, criterio clínico y Sinadef.

“La pregunta es ¿por qué se nos ocultó la verdad?”, cuestionó.

Según el análisis de la letrada, no se quiso hacer pública esta realidad por diversas razones. Uno de ellas sería para no bajarle la moral al personal del sistema de salud, como precisó el entonces titular del Minsa, Víctor Zamora. No obstante, RMP alegó que la verdadera razón era para que nadie pudiera criticar su gestión, la cual fue el origen del mal manejo de la pandemia.

“Aglomeró a la gente, se obligó a la gente a salir a comprar comida en horarios muy restringidos, a ir al banco a cobrar bonos en horarios restringidos y ¿qué pasó? Se contagiaron porque estaban en espacios pequeños, aglomerados y esa es una responsabilidad que no se quiso asumir”, acotó.

Asimismo, expuso que Pilar Mazzetti tampoco corrigió la estrategia punitiva del Gobierno de Martín Vizcarra. Agregó que esta nueva data es un derecho, ya que esto permitirá que los niños, cuyos padres han fallecido por el coronavirus, puedan recibir un subsidio por parte del Estado.

“No es posible que esto se siga ocultando y no es posible que no se sepa la verdad (...) La política pública del control de la enfermedad fue mala ¿Quién nos va a decir la verdad? Un ministro de izquierda hizo todo sus mejores esfuerzos para que nosotros no supiéramos cuántos fallecidos teníamos”, lamentó.

