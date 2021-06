Olivares: No podemos legislar pensando en quitarle poder a Castillo o Fujimori

El congresista de la bancada del Partido Morado, Daniel Olivares, se refirió a la cuarta legislatura aprobada el último martes 1 de junio en el pleno del Congreso, que tiene en agenda temas como la bicameralidad y la cuestión de confianza, y criticó que no se puede legislar pensando en quién ganará las Elecciones Generales 2021.

“Así no se cambia la Constitución. La Constitución no es cualquier ley, se tiene que cambiar pensando en los próximos 20, 30, 40 años de cómo queremos que funcione nuestro país. Es nuestra ley máxima. Entonces, no podemos legislar pensando en que queremos quitarle un poco de poder a Castillo o a Fujimori. Ese es el problema de hacerlo tan rápidamente y en medio de una campaña electoral tan polarizada”, enfatizó el parlamentario para RPP.

Asimismo, consideró que la aprobación de esta nueva legislatura deja un mal precedente para que un nuevo Parlamento tome decisiones arbitrarias.

“Hemos dejado un mal precedente de partir una legislatura en dos sin que haya una razón de fuerza mayor más que el miedo a quien vaya a salir elegido el domingo. Se ha dejado un precedente para que otros congresos puedan hacer interpretaciones antojadizas ”, agregó.

Olivares se cuestionó también por la calidad del debate que habrá en el Congreso cuando existen todavía reformas por revisar.

“¿Cómo va a llevarse a cabo esa legislatura cuando tenemos casi diez proyectos de reformas constitucionales que vamos a ver en ese tiempo? (...) ¿Qué calidad de debate vamos a tener en el Pleno y cómo se va a aprobar al final? Lamentablemente, no hay buenos augurios”, finalizó.

Congreso aprobó propuesta para la incorporación de una cuarta legislatura

Con 75 votos a favor, 33 en contra y 5 abstenciones, el Pleno del Congreso de la República aprobó el último martes la modificación de la tercera disposición transitoria del reglamento del Parlamento, a fin de crear una cuarta legislatura ordinaria para el presente periodo 2020-2021.

Las bancadas que apoyaron este dictamen presentado por el presidente de la Comisión de Constitución, Luis Valdez, fueron Acción Popular, Alianza para el Progreso, el Frepap, Podemos Perú, Unión por el Perú, Somos Perú y Nueva Constitución. Los temas centrales de esta cuarta legislatura son la bicameralidad y la cuestión de confianza.

