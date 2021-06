RMP: “Dejen de trabajar con el cuento del fraude”

Un nuevo psicosocial, a escasos días de la segunda vuelta, se ha desatado en las redes sociales. Rosa María Palacios indicó que un posible fraude para este 6 de junio es remotamente imposible.

La competencia tan ajustada entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, según Palacios, ha permitido iniciar campañas contra diversos organismos electorales. Por ejemplo, recordó que hace algunas semanas el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salar Arenas, sufrió ataques que lo señalaban como “defensor de terroristas”.

“Ha sido una campaña para decir que él estaba predispuesto de favorecer a Pedro Castillo y ha sido sostenido en varios medios de comunicación una y otra vez”, comentó.

Agregó que el nuevo psicosocial ha apuntado en contra del Reniec. La denuncia del posible fraude, que surgió en un programa de Willax, ha señalado que personas fallecidas continúan en el padrón electoral.

Palacios sostuvo que es evidente que los fallecidos por la COVID-19 sigan habilitados para ejercer su derecho a voto, ya que el padrón electoral se cierra un año antes de los comicios.

“No tenemos 180.000 personas para que suplanten a los 180.000 fallecidos, es un disparate, pero un disparate que se repite (...) Esto no quiere decir que los muertos voten, ni que serán suplantados o se les va a multar por no ir a votar”, manifestó.

Otra noticia falsa acusa que las Fuerzas Armadas tienen orden de inamovilidad y serán impedidos de acudir a las urnas este domingo 6 de junio, lo cual ya ha sido desmentido por el Ministerio de Defensa mediante un comunicado.

Por último, recalcó que comisiones electorales internacionales acuden al Perú para observar el proceso, el cual tiene todas las facilidades para llevarse a cabo pese a la pandemia de la COVID-19.

“Dejen de trabajar con el cuento del fraude, porque aquí no hay ningún fraude. No hay ninguna conspiración (...) Aquí no hay ningún fraude, el único fraude está en la cabeza de los conspiradores que arman psicosociales”, lamentó.

