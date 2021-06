Movimiento político anuncia que reclamará el nombre de Fuerza Popular

Con información de Joel Robles / URPI-LR

Pedro Arredondo, líder de un movimiento político llamado Fuerza Popular, denunció que la agrupación de Keiko Fujimori se apropió del nombre de su agrupación a inicios de la década pasada con la anuencia del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), y ahora quiere recuperarlo.

Cuenta que su movimiento se fundó el 17 de septiembre de 2004 y que ellos compraron un kit electoral en 2006. “Desde ese momento, participamos en la vida política y comenzamos a crecer”, declaró a las cámaras de La República.

“El último kit lo compramos en 2011 y la ley (de ese entonces) establece que tienes dos años para que puedas adecuarte y ser un partido político, y lo puedas inscribir en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP). Nosotros veníamos trabajando seis meses la recolección de firmas, la apertura de locales. Y nos sorprendió el ROP cuando nos notificó que el nombre Fuerza Popular había sido dado de baja y se la habían dado a Fuerza 2011 (hecho ocurrió en 2012) ”, agregó.

Señala que reclamaron ante el Jurado Nacional de Elecciones, pero no les dieron la razón. “Al final nos ganaron 3-2″, dice. Para Arredondo, con esa decisión se violó la carta magna: “¿Cómo es posible que una resolución administrativa, otorgada por el fujimorista Rodríguez, que era el presidente del ROP, mate un artículo de la Constitución sobre la libre afiliación de asociaciones?”.

También relata que denunciaron al JNE. “Y por más que hemos reclamado no nos han hecho caso, hasta que me enfermé. Cuando caigo enfermo, esa lucha se amenguó y ya no se pudo hacer”, prolongó.

¿Y que está pidiendo Pedro Arredondo?

Arredondo Mendoza cuenta que el proceso está archivado, pero buscarán reactivarlo y pedirán una indemnización de un millón de dólares. “Dinero que si ganamos será donado a la gente de escasos recursos económicos”, aseguró.

Y, a renglón seguido, añadió: “ Segundo, vamos a reclamar el nombre que nos pertenece . Indecopi tiene que pronunciarse porque ellos nos registraron el nombre. No solamente ellos, la ONPE también”.

