Víctimas de esterilizaciones exigen al MINJUSDH cumplir con reparaciones

Las instituciones que conforman el Grupo de Seguimiento a las Reparaciones por Esterilizaciones Forzadas (GREF) y asociaciones de mujeres afectadas por esterilizaciones forzadas durante la dictadura de Alberto Fujimori se reunieron en Cusco para exigir una respuesta a la demanda de amparo contra el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH).

“ Han pasado más de 20 años y las víctimas de esterilizaciones forzadas en el gobierno de Fujimori seguimos sin ser escuchadas . Por eso, el 14 de abril del presente año pusimos una demanda contra el MINJUSDH para que reconozca y garantice nuestro derecho a las reparaciones. Sin embargo, hasta el día de hoy no tenemos una respuesta”, indicó en conferencia de prensa Inés Condori, presidenta de la Asociación de Mujeres Afectadas por Esterilizaciones Forzadas de Chumbivilcas (AMAEFCH).

Asimismo, Condori hizo énfasis en que necesitan atención especializada de manera urgente debido a que varias mujeres han fallecido y algunas sufren de infecciones y cáncer. “Pedimos que el Juez nos dé una respuesta y nos garantice las reparaciones integrales, ya que es nuestro derecho”, añadió.

Por su parte, Rute Zuñiga, presidenta de Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (AMPAEF), recalcó la indignación de las mujeres indígenas y quechuahablantes por los comentarios expedidos por la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien indicó que estos procedimientos se hicieron de manera voluntaria.

Esterilizaciones forzadas

Además, reiteró que las autoridades aún no han cumplido con brindarles atención médica como parte de las reparaciones.

“Nos han puesto tachas, nos han hecho seguimiento, nos han asustado con todo, pero no tenemos miedo. Queremos que respeten nuestros derechos, pero nos siguen atropellando. Nos dijeron que nos iban a poner médicos, especialistas en cada distrito, pero eso no se ha realizado. Lamentablemente, nuestras autoridades no tienen esas capacidades para las mujeres campesinas”, manifestó

Ana María Vidal, abogada de la organización Demus, solicitó que se apruebe e implemente la política de reparación integral para las víctimas. Señaló que, así como se está sancionando a los responsables de las esterilizaciones, a la par se tiene que reconocer el derecho que tienen las mujeres que fueron sometidas a esto contra su voluntad. “ Es un deber del Estado brindarles verdad, justicia y reparación, y las víctimas seguirán luchando por alcanzarlo ”, dijo.

A su turno, la congresista del Frente Amplio Rocío Silva Santisteban pidió a las mujeres víctimas que permanezcan unidas en la lucha por justicia, verdad y reparación. En ese sentido, exigió el cumplimiento de la ley de reparaciones integrales.

