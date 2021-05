Archivan caso IIRSA Norte contra excongresista Juan Sheput

La jueza María Álvarez Camacho ha archivado este viernes la investigación preparatoria contra el excongresista Juan Sheput Moore por el caso Interoceánica Norte (IIRSA Norte) que investiga el equipo especial Lava Jato desde 2019.

La decisión del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria fue a raíz de un pedido de la defensa de Sheput por un hecho que no se ajustaba al delito de colusión agravada, pues la Fiscalía argumentaba que el exparlamentario integró el Consejo directivo de Proinversión para favorecer a Odebrecht con la adjudicación del proyecto en enero de 2005 .

Imputación inicial de la Fiscalía contra Juan Sheput.

No obstante, el letrado demostró en audiencia que “cuando [Juan Sheput] asume como ministro [en febrero de 2005], él no formaba parte del Consejo de Proinversión”. Es decir, que Sheput no integró dicho Consejo.

El fiscal Hamilton Montoro, en representación del equipo especial Lava Jato, admitió que“el hecho no podía atribuírsele al imputado” y que hubo un error del fiscal José Domingo Pérez, quien tenía anteriormente la investigación .

Tras un breve debate y luego de que la Fiscalía no se opusiera al pedido para archivar la investigación, la jueza María Álvarez dispuso que se archive la investigación preparatoria contra Juan Sheput, que fue formalizada en junio de 2020. Cabe señalar que el caso continuará para otros involucrados como el expresidente Pedro Pablo Kuczynski,

Caso IIRSA Norte

La investigación preliminar por este caso inició en 2019 por pedido de la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato. En ese tiempo, la entonces procuradora ad hoc adjunta Silvana Carrión advirtió a la Fiscalía que el proyecto IIRSA Norte, valorizado en US$218, 5 millones, tuvo diversas adendas.

Formalización del caso hecha en junio de 2020.

Asimismo, se señaló que se habría favorecido a Odebrecht en dicha obra, por lo que en abril de 2019, el fiscal José Domingo Pérez abrió investigación preliminar. Con el tiempo, Pérez formalizó el caso el 15 de junio de 2020, incluyendo a Juan Sheput.

Con la exclusión del exlegislador del caso, la investigación todavía tiene plazo hasta el 2023 para concluir y abarca al Consejo Directivo de Proinversión de 2005, al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, los exministros René Cornejo Díaz, entre otros.

