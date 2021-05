Virtual congresista de JP: Plantemos una reforma en sistema de pensiones

Ruth Luque, virtual congresista de Juntos por el Perú (JP), indicó que desde su partido plantean una reforma de pensiones para que sean “dignas y universales”, y aseguró que no tocarán el dinero de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

“Coincidimos con Perú Libre de enrumbarnos a una orientación de pensiones dignas y universales para todos y todas, y en el marco de eso hacer una reforma en el sistema de pensiones. Los aportes de los ciudadanos (AFP), no tienen que tocarse, no tiene por qué perjudicarse ”, dijo.

En ese sentido, indicó que en el plan de gobierno de Juntos por el Perú habían planteado esta reforma del sistema de pensiones y agregó que para que esto se pueda dar tiene que haber cambios sustanciales.

“ Si esta reforma significa generar un nuevo modelo, y que ya no se llame AFP, pongámosle el nombre que sea, pero necesitamos otro sistema que nos garantice estas pensiones dignas y no como las comisiones abusivas que existen , y con muy poca transparencia para quienes aportamos y que no nos garantizan pensiones universales para todos”, añadió.

Asimismo, expresó que con esta reforma se pretende acabar con la “lógica de oligopolio” de las AFP, a las cuales también calificó como “abusivas” por las tasas de comisiones.

Castillo propone gestar nuevo sistema de pensiones

Durante un mitin realizado este jueves en Carabayllo, el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, anunció que, de llegar al Gobierno, planteará crear un nuevo sistema de pensiones en donde se priorizarán los intereses de los trabajadores que aporten.

“Al estar en plena pandemia, después de trabajar, tienes que hacer un juicio, formar colas, salir a manifestarte para que te devuelvan la plata de la AFP y no te dan tu propio dinero. Que te den la plata de la ONP. El trabajador totalmente es maltratado (sic)”, enfatizó el postulante de Perú Libre.

“Por eso vamos a convocar a los trabajadores del país para que se geste un nuevo sistema nacional de pensiones y que sean los propios trabajadores quienes sepan cómo administrar su propia pensión ”, agregó.

