El excongresista Kenji Fujimori manifestó que en un eventual gobierno de Fuerza Popular no ocupará ningún puesto en el Estado porque su inclinación está en continuar trabajando en el sector privado.

“ Yo no tengo ninguna aspiración de un cargo público, no tengo ningún interés en ocupar un cargo en el Estado . (...) Desde que salí del Congreso me he dedicado a la actividad privada, a las redes de mercadeo”, declaró a Canal N.

El hermano de la candidata presidencial Keiko Fujimori comentó que la reconciliación con la lideresa de Fuerza Popular ocurrió al enterarse que estaba infectado con la COVID-19. No descartó que el apoyo responda a la postura de la postulante acerca de indultar a Alberto Fujimori.

“Nos hemos dicho de todo, sin filtros, y nos hemos pedido perdón. No se puede pedir perdón con condiciones. (...) El perdón con condiciones se llama disculpa, y el que perdona al final es el de arriba”, agregó.

Este apoyo de Kenji a su hermana Keiko tiene lugar luego de que hayan estado distanciado. El anterior Congreso, que tenía una mayoría fujimorista impulsada por la ahora candidata presidencial, suspendió al entonces parlamentario por los ‘mamanivideos’.

Dicha difusión de videos expuso que Kenji Fujimori buscaba votos de legisladores para evitar la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien tuvo una contundente oposición de Fuerza Popular en el Parlamento.

“Nosotros siempre hemos hecho mea culpa”

En otro momento, el hermano de la lideresa de Fuerza Popular condenó el atentado terrorista en el Vraem. Al ser consultado por actos subversivos que ocurrieron en el régimen de su padre, Alberto Fujimori, en el que se vendieron armas a las FARC, señaló que se debe “ver el balance final” de la gestión.

”Siempre hay que ver el balance final. Que hubo casos de corrupción (en Gobierno de Alberto Fujimori), por supuesto que los hubo . Pero hay que ver el balance final, ¿cómo recibe mi padre el país en el año 90? El país tenía problemas de terrorismo, estaba Sendero Luminoso y el MRTA en su máximo apogeo”, refirió.

En esa misma línea, el exparlamentario indicó que tanto él como Keiko han admitido que hubo “errores” en la administración del Estado por parte de Fujimori Fujimori. Incluso, afirmó que la tercera reelección de su padre tampoco fue acertada.

“Nosotros siempre hemos hecho mea culpa, reconocimiento de errores. La tercera reelección (de su padre), que mi hermana también ha reconocido que fue un error participar de una segunda reelección y ella lo ha expresado públicamente”, apuntó.

A Kenji Fujimori se le sigue un proceso por corrupción. La Fiscalía ha solicitado una pena de 12 años de cárcel por el caso ‘mamanivideos’, pues se le acusa de haber ofrecido ventajas económicas para indultar a Alberto Fujimori.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.