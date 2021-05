Leonidas Casas: “Nunca hemos dicho que una columna de senderistas ha ingresado”

El juez de Paz refiere lo que encontró en San Miguel del Ene al día siguiente de la masacre. Afirma que en los años que vive en la zona nunca vio un hecho similar. También señala que hasta el momento no se sabe quiénes son los autores del crimen y que le llama la atención que en Lima se diga que fueron terroristas de Sendero Luminoso

–Usted fue la autoridad que primero llegó al escenario del crimen, junto al alcalde.

El día domingo (23 de mayo) tuvimos una reunión de nuestra cuenca porque tenemos problemas en los más de 80 poblados anexos que hay acá. Al concluir, ellos viajaron a sus zonas que están a tres horas adentro. Yo decidí ir a mi chacra a las 6 de la tarde. Al día siguiente, a las 5 de la mañana, aparecen dos personas diciéndome: “Señor Leonidas, ha pasado cosas lamentables en nuestra población. No sé cómo denominar, ha habido una balacera atrás, en Cuchipampa. Qué hacemos, hay muertos”.

–¿Qué encontró?

Cuando llegamos a las 6 de la mañana, la población estaba desesperada, el alcalde también ya estaba ahí queriendo dirigirse hacia Pangoa o Pichari. Le dije que no podemos ir sin las evidencias, tenemos que llevar fotografías sobre lo que ha pasado. Y nos dirigimos al lugar de los hechos.

–¿Usted preguntó a la gente lo que había pasado?

Dijeron que antes de las 10 de la noche ocurrió una balacera. Todos estaban concentrados en el debate político que pasaba la televisión. En eso se escuchó una bulla atrás, porque hay un muro que separa el poblado, y ahí hay dos bares pequeños, no son ni recreos, están frente a frente. Nosotros los hemos separado en ese lado porque en la población hacen bulla los que toman.

–¿Qué hizo al llegar al escenario del crimen?

Desesperado agarré el celular y tomé las fotos porque solo con los argumentos de la gente no voy a ir ante las autoridades. En ese instante no había luz, tampoco señal para llamar a la Policía.

–Debió ser muy difícil.

Al llegar a la carretera y mirar por un huequito, lo primero que vi fue casquillos de bala, nunca había visto ese tipo de municiones de largo alcance, de armas de guerra. Más allá veo un hombre tirado. Entré al bar y encontré cuatro personas muertas, donde estaban sentados los han acribillado y cayeron. Todo estaba destruido, los parlantes en el suelo. En un pasadizo estaba una mujer tratando de escapar, pero la puerta estaba trancada.

–Espeluznante.

Yo vivo treinta años aquí y nunca he visto algo semejante. Nosotros nos hemos enfrentado a cualquier enemigo frente a frente, con armas, pero esta vez no ha sido así. Cuando crucé el riachuelo, aparentemente alguien estaba cocinando, pues salía humo por una de las ventanas de la casita. Adelante había una persona sentada tapada con su colcha y pensé que estaba viva. Al acercarme, todo era un laberinto, botellas rotas y humeando junto a otras personas muertas. Una chica estaba tirada semidesnuda. No me percaté que también había unos niños. Cuando retorné encuentro panfletos tirados sobre la mesa. Tomé uno y me lo llevé.

Dolor. Los residentes de la zona atacada asistieron al velatorio de las víctimas de la masacre. Foto: Aldair Mejía/La República

–A qué autoridad acudieron?

Fuimos a la comisaría más cercana en Pichari, una sucursal en Natividad. Nos atendió el mayor y le contamos lo que había sucedido, no formalizamos la denuncia. Le consultamos lo que teníamos que hacer. Le mostré las fotos y él las bajó en su computadora. Tomó mi testimonio y del alcalde.

–Esas fotos después fueron filtradas.

En mi cámara está la hora y fecha en que las tomé. Si otros han filtrado, eso desconozco. No hay un solo video, solo son fotos tomadas con mi celular. Las dejé en la comisaría de Natividad. El mayor habrá enviado las fotos al Ministerio del Interior que, me parece, las ha lanzado a nivel nacional. Casi de inmediato empiezan a llamarme de los medios de comunicación y a detallarme los hechos. Nunca hemos dicho que una columna de senderistas ha ingresado. Eso ni lo sé. Veo que están pasando imágenes de antes. Todos los días están acá nuestra guardia, si hubieran visto algo de inmediato lo informarían.

–Las rondas no vieron cuando apareció este grupo?

Nada, nadie se percató, porque ocurrió después de las 10.00 p. m. en que al toque del silbato se acaban todas las actividades. Nadie transita.

–Con mayor razón, pudieron sentir el sonido de las balas.

Lo sintieron los que estaban en la ceja, pero nada pudieron hacer porque los comités de autodefensa no tienen armas de largo alcance. Nos han desarmado, dicen que ya estamos pacificados.

–Algunos pobladores han dicho que eran personas vestidas de modo común y corriente, no tenían buzos oscuros como los terroristas.

Quiénes serán esas personas que han visto y no nos informan a nosotros como autoridad que somos. Que colaboren con el Estado como siempre se hace cuando hay algún hecho. Hace una semana hubo una queja de la comunidad San Juan Mantaro por la incursión de la Marina a las casas. Denunciaron que se llevaron celulares y dinero, tomaron sus gaseosas. Esa denuncia si tengo. La gente dice que, si quieren buscar terroristas que vayan al monte y no entren al pueblo, piden que por lo menos les expliquen a qué vienen. Lo reclamaron en la asamblea del domingo.

–Entonces, ni la gente, ni las autoridades saben si fueron terroristas o narcotraficantes.

No se sabe. El lunes (24 de mayo) la gente casi nos lincha porque los medios informaron que la zona estaba militarizada, que el Ministerio del Interior había enviado helicópteros. Eso es mentira. Dicen que Sendero ha ingresado y ha matado a la gente, quién les ha dado esa información. Eso me indigna, están metiendo más leña al fuego en vez de darnos apoyo moral.

–¿Qué les han dicho en la Base Militar de Pichari?

Tuvimos una reunión con los altos mandos, nos alentaron diciendo que nos iban a apoyar con helicóptero y que iban a bajar con una patrulla. Al final dijeron que por ser zona de emergencia podrían causar problemas con la población, como en Echarate.

