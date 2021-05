Rubén Vargas: “El problema del Vraem es más el narcotráfico”

Antes de ejercer la función pública, Rubén Vargas era un estudioso de las organizaciones terroristas y el narcotráfico. Aquí opina sobre la reciente masacre en el Vraem.

¿El Partido Comunista del Perú que fundó Abimael Guzmán es el mismo Militarizado Partido Comunista del Perú, de Víctor Quispe Palomino?

No, no son lo mismo. Algunos mandos terroristas nacieron con el PCP-Sendero Luminoso, de Abimael Guzmán. Los Quispe Palomino son ese rezago, pero lo que tenemos en el Vraem es un grupo terrorista distinto al de Sendero Luminoso. El grupo terrorista del Vraem es un grupo que ha mutado con un lineamiento ideológico y una lectura política propia y por eso es que se hacen llamar MPCP, principalmente maoísta. A sus integrantes les resulta muy rentable y viven en un contubernio permanente con el negocio del narcotráfico. Este grupo terrorista tiene el control de una buena parte de las rutas hacia el norte del Vraem, especialmente en la zona de Vizcatán. Con la detención de “Feliciano” (Óscar Ramírez Duran), ese Sendero Luminoso del Vraem murió y nació este otro grupo terrorista.

¿Es atribuirle al PCP de Abimael Guzmán lo que sucedió en el Vraem?

Estamos hablando de dos grupos terroristas: el del Vraem es distinto al PCP de Guzmán. El MPCP de Quispe no tiene ninguna relación con el partido de Guzmán. No tiene una relación con el Movadef, por ejemplo, porque el Movadef es parte de la estructura terrorista del partido de Guzmán. Son dos cosas distintas.

Entonces, ¿qué están haciendo los senderistas de Abimael Guzmán?

Están en esa fase que la llaman “solución política a los problemas derivados de la guerra interna”. Y el propio Abimael Guzmán en su obra de Puño y letra publicó algunas directivas para el PCP. Ellos declararon no seguir con la lucha armada. Por eso, su interés es convertir al Movadef en un partido político. Pero la democracia no puede tolerar que se convierta en un partido político, sin que este haga un deslinde claro con ideologías que declaran abiertamente su lucha contra la democracia. Esto es absolutamente legítimo. En Alemania, por ejemplo, no se permite un partido político con ideología nazi.

¿Los senderistas ya no cometen acciones terroristas?

Mi respuesta es no. Pero, ojo, no por eso dejaron de ser terroristas.

¿Por qué el MPCP es una organización narcoterrorista?

Cuando se habla del narcoterrorismo, lo que se pretende decir es que hay una relación con el narcotráfico. Pero, insisto, esa relación nunca fue nueva, siempre fue característico. Calificar o entender a un grupo terrorista a partir de su fuente de financiamiento no me parece correcto. Un grupo terrorista puede financiarse de la tala ilegal, del narcotráfico, de la minera ilegal o de la trata de personas, pero sigue siendo un grupo terrorista. El problema del Vraem es el narcotráfico, más que el terrorismo.

El MPCP recientemente ha asesinado a colaboradores de las fuerzas del orden. ¿Este es el caso que acaba de suceder?

Todavía es muy temprano para saber cuál ha sido el motivo final para que se cometan estas atrocidades. La información que manejo es que han asesinado a personas que se dedican a la prostitución. Y ese modus operandi lo hemos visto en el terrorismo de Sendero Luminoso de los 80 y 90, que llamaban “limpieza social”.

